  
Indietro
menu
menu

Premio Burdlaz

Verso l'Amarcort Festival. Ultima proiezione per i "registi emergenti"

In foto: dal film Animali Randagi
dal film Animali Randagi
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Lun 10 Nov 2025 10:57 ~ ultimo agg. 11:02
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Ultima serata di cinema prima di conoscere quali saranno i tre registi che accederanno alla fase finale del Premio Burdlaz e parteciperanno alla prossima edizione dell'Amarcort Film Festival, in programma dal 25 al 30 novembre. 

A selezionare uno dei tre finalisti saranno gli studenti dell'Accademia LABA di Rimini e della Rimini Film Academy. Gli altri saranno decisi dallo staff del Festival e dai membri accreditati della giuria popolare. Il Premio Burdlaz è dedicato ai registi emergenti che al loro primo lungometraggio abbiano risentito di un'influenza felliniana. Settimana prossima il verdetto. 

Il 12 novembre, nell'atto conclusivo di questo pre tour, sarà la volta di Maria Tilli. La regista abruzzese presenterà, sempre alla Cineteca Comunale di Rimini, il suo film Animali randagi (inizio ore 21). La pellicola, interpretata da Andrea Lattanzi e Giacomo Ferrara (lo Spadino di Suburra), racconta la storia di due amici: Luca e Toni vivono una vita piatta e ripetitiva, lavorando come paramedici e trascorrendo le loro giornate fra noia, alcol e sostanze, provando a “rompere” la monotonia della provincia. Un giorno viene affidato a loro il compito di trasportare fuori dall’Italia un paziente anziano, Ivan Franek nei panni di Emir, verso la Serbia. Accanto a lui sale anche la figlia Maria (interpretata da Agnese Claisse), con cui ha un rapporto ormai distante. Quella che per Luca e Toni inizia “come una vacanza” si trasforma in un road-movie drammatico: durante il tragitto emergono verità nascoste, desideri intrecciati e il peso delle scelte, della morte e della riconciliazione. Emir, infatti, ha più motivi di quanto sembra per intraprendere quel viaggio, non soltanto le cure mediche.

Altre notizie
incontri all'ex cinema Astoria
nuovi progetti

Ecco “bellASTORIA!", all'ex cinema Astoria incontri per immaginare il quartiere
di Redazione
Chiara e Giuliano Saponi
in corte d'assise

Omicidio Paganelli, primi testimoni in aula. Si parte dai figli di Pierina
di Lamberto Abbati
il Metromare
Dal 10 novembre

Manutenzione straordinaria per il Metromare. Sospese le corse serali
di Redazione
L'undici di partenza del Real Rimini
Calcio Seconda Categoria

Real Rimini-San Lorenzo 3-0. Continua la marcia della capolista
di Icaro Sport
Un'azione di gioco
Basket Serie A2

Dole Basket Rimini-Reale Mutua Torino 75-72
di Roberto Bonfantini
VIDEO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO