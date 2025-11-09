Dole Basket Rimini-Reale Mutua Torino 75-72

La Dole Rimini vuole rialzare subito la testa dopo la sconfitta in volata patita a Livorno. I ragazzi di Dell'Agnello ospitano al Flaminio la Reale Mutua Torino, che in classifica ha otto punti, due in meno dei biancorossi, ed è reduce da due K.O. di fila, a Bologna con la Fortitudo e in casa con Forlì.

Per RBR partono in quintetto Denegri, Marini, Pollone, Ogden e Camara. Per Torino partono Schina, Bruttini, Allen, Teague e Tortù.

La partita. I primi due punti sono di Bruttini (0-2). Ogden va in lunetta e fa 1/2: 1-2 a -9'27". Tripla di Teague (1-5). Rimbalzo offensivo di Camara dopo la tripla sbagliata da Ogden e due punti da sotto: 3-5. Due punti su rimessa di Teague: 3-7. Allen fa 2/2 ai liberi: 3-9 a -7'40". Marini dall'arco: 6-9. Canestro di Teague, che subisce anche fallo da Pollone (il secondo a livello personale): 6-11 a -5'56". Time out Rimini. Teague non completa l'azione da tre punti. Canestro di Marini con l'aiuto della tabella: 8-11. Teague sale a 9 realizzando a pochi secondi dai 24 a disposizione: 8-13. Denegri fa 2/2 ai liberi: 10-13 a -5'09". Allen fa 2/2 dalla lunetta: 10-15 a -404". Tripla di Leardini: 13-15. Spinta nella lotta a rimbalzo in attacco di Leardini, Cusin fa 1/2 dalla lunetta: 13-16. Contropiede di Rimini: assist di Tomassini per Denegri, che imbuca da tre e pareggia: 16-16. Il sorpasso biancorosso è griffato Marini, che segna e subisce fallo (il secondo di Cusin): 18-16 a -2'02". Time out Torino. Alla ripresa del gioco Marini realizza anche l'aggiuntivo (sale a 8): 19-16. Tripla di Tomassini e +6 RBR: 22-16. Allen fa 2/2 ai liberi: 22-18 a -1'04". Bel canestro di Allen, che va fino in fondo: 22-20. La preghiera di Tomassini si ferma sul ferro. 22-20 al 10'.

Tortù da tre per il nuovo sorpasso dei piemontesi: 22-23. Marini fa 1/2 ai liberi: 23-23. Stazzonelli da sotto: 23-25. Canestro sul suono della sirena dei 24" di Severini: 23-27. Canestro dall'altezza della lunetta di Allen: 23-29. Canestro di Tortù e Torino vola a +8: 23-31 a -6'41". Time out RBR. Rubata e contropiede di Massone per il +10 ospite: 23-33 a -6'19". Marini accorcia dall'arco: 26-33. Grande assist di Tomassini per la schiacciata di Camara: 28-33 a -5'25". Time out Torino. Denegri alza la parabola da dentro l'area per il 30-33. Ogden stoppa Allen. Denegri per Camara, a segno da sotto: 32-33. Tripla centrale di Schina: 32-36. Denegri sale a 9: 34-36. Terzo fallo di Pollone. Bruttini fa 0/2 dalla lunetta. Canestro in entrata di Tortù, che sale a 7: 34-38. Terzo fallo di Tortù. Marini fa 1/2 ai liberi (sale a 13): 35-38 a -1'28". Canestro da sotto di Leardini: 37-38. Slalom di Marini, che segna il sorpasso a -2" dall'intervallo lungo, sul quale si va sul 39-38.

Per la Dole 9/18 (50%) da due, 5/11(45,5%) da tre e 6/9 (66,7%) dalla lunetta. Per la Reale Mutua 11/19 (57,9%) da due, 3/13 (23,1%) dall'arco e 7/11 (63,6%) ai liberi. 22 a 12 per Rimini a rimbalzo.

Allen fa 2/2 ai liberi e sale a 12: 39-40. Allen torna in lunetta e questa volta fa 0/2. Tripla di Denegri sul suono del gong dei 24": 42-40. Replica dall'arco Allen, che sale a 15: 42-43. Entrata di Denegri, che sale a 14: 44-43. Teague fa 1/2 ai liberi: 44-44 a -7'09". Marini per Simioni, a segno da sotto: 46-44. Terzo fallo di Leardini. Teague torna in lunetta e fa 2/2 (sale a 12): 46-46 a -6'28". Teague recupera palla e va a canestro: 46-48. Tripla di Ogden: 49-48. Tripla di Simioni: 52-48 a -4'41". Time out Torino. Canestro da due di Massone: 52-50. Teague da tre per il sorpasso: 52-53. Il terzo fallo di Allen manda Ogden in lunetta: 2/2 e 54-53 a -3'08". Altro canestro di Massone: 54-55 a -2'16". Time out RBR. Tripla di Tomassini: 57-55. Canestro di Simioni: 59-55. Simioni fa 2/2 ai liberi e sale a 9: 61-55 a -46". Il terzo fallo di Denegri manda Schina in lunetta, il capitano di Torino fa 1/2: 61-56 al 30'.

L'ultimo quarto inizia con una tripla su una gamba di capitan Tomassini sul suono dei 24", +8 Dole: 64-56. Teague sale a 19: 64-58. Bruttini fa 1/2 dalla lunetta: 64-59 a -8'32". Terzo fallo di Severini. Entrata di Tomassini: 66-59. Marini sbaglia il passaggio e si becca antisportivo (terzo fallo personale). Allen fa 0/2 ai liberi. Canestro di Marini, che subisce anche fallo, ma non segna il +1: 68-59 a -5'58". Quarto fallo di Leardini. Time out Torino a -5'17". Teague sale a 21: 68-61. Quarto fallo di Allen. Allen fa 1/2 dalla lunetta: 68-62 a -2'20". Allen torna in lunetta, dopo il terzo fallo di Simioni, e fa ancora 1/2: 68-63 a -1'55". Time out Rimini a -1'24". Canestro di Marini, che sale a 19: 70-63. Ultimo minuto. Il quarto fallo di Pollone manda Teague in lunetta: 1/2 e 70-64 a -52". Tripla di Severini: 70-67 a -23". Denegri va in lunetta e fa 2/2: 72-67 a -21". Time out Torino. Tripla di Teague, che sale a 25: 72-70 a -19". Time out RBR. Il quinto fallo di Severini manda in lunetta Marini, che fa 1/2 : 73-70 a -17". Il quarto fallo di Denegri manda in lunetta Schina, che fa 2/2 (nonostante il tentativo di sbagliare il secondo): 73-72 a -13". Marini torna in lunetta e fa 2/2: 75-72 a -12". Il tentativo da tre di Massone è corto. 3 decimi di secondo per Rimini, che vince 75-72.

La partita sarà trasmessa su Icaro TV (canale 18) questa sera (domenica) alle 23:00.

I RISULTATI DELLA 10a GIORNATA DEL CAMPIONATO DI A2 E LA CLASSIFICA