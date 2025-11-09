Dal 10 novembre
Manutenzione straordinaria per il Metromare. Sospese le corse serali
di Redazione
Dom 9 Nov 2025 18:16 ~ ultimo agg. 18:22
Dopo quelli del settembre scorso, nuovi interventi di manutenzione straordinaria all’infrastruttura del Metromare. L'intervento comporterà da lunedì 10 a venerdì 14 novembre e poi ancora dal 17 al 21 novembre la sospensione anticipata del servizio serale.
L’ultima corsa in partenza da Rimini Station sarà quella delle 19:30, mentre da Ceccarini Riccione Station l’ultima corsa partirà alle 19:41.
Il servizio riprenderà regolarmente dalle ore 5:00 del giorno successivo.
Nella fascia oraria di interruzione del servizio saranno potenziate le corse della linea 11, consultabili al seguente link: https://www.startromagna.it/infobus/metromare-sospensione-anticipata-del-servizio-dal-10-novembre/.
