  
Indietro
menu
menu

Dal 10 novembre

Manutenzione straordinaria per il Metromare. Sospese le corse serali

In foto: il Metromare
il Metromare
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Dom 9 Nov 2025 18:16 ~ ultimo agg. 18:22
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Dopo quelli del settembre scorso, nuovi interventi di manutenzione straordinaria all’infrastruttura del Metromare. L'intervento comporterà da lunedì 10 a venerdì 14 novembre e poi ancora dal 17 al 21 novembre la sospensione anticipata del servizio serale. 

L’ultima corsa in partenza da Rimini Station sarà quella delle 19:30, mentre da Ceccarini Riccione Station l’ultima corsa partirà alle 19:41.

Il servizio riprenderà regolarmente dalle ore 5:00 del giorno successivo.

Nella fascia oraria di interruzione del servizio saranno potenziate le corse della linea 11, consultabili al seguente link: https://www.startromagna.it/infobus/metromare-sospensione-anticipata-del-servizio-dal-10-novembre/.

Altre notizie
Un'azione di gioco
Basket Serie A2

Dole Basket Rimini-Reale Mutua Torino: diretta testuale
di Roberto Bonfantini
FOTO
lavori Hera a Santarcangelo
Santarcangelo

Dal 13 novembre ripartono i lavori alla rete idrica. Come cambia la viabilità
di Redazione
pexels
rapporto "azzardomafie"

Gioco d'azzardo. 380milioni "in fumo" nel riminese. Libera: norme incoerenti
di Redazione
pexels
Vita della Chiesa

I sì del Decalogo - Una guida per tutti. La proprietà privata e pubblica
di Franco Vanzini
A Riccione

Furto al supermercato: 38enne nasconde merce anche nella biancheria
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO