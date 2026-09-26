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L'intervento

Marcello (FdI): il nuovo casello autostradale ancora al palo

In foto: Nicola Marcello
Nicola Marcello
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Redazione
   
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Prendendo spunto dall'intervento del senatore del Movimento 5 Stelle Croatti (vedi notizia) sui lavori per l'ampliamento della Fiera di Rimini, il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Nicola Marcello torna sul tema del casello A14 a servizio proprio dell'impianto fieristico. E non porta buone notizie. "Come risulta da atti acquisiti in settimana - scrive in un post - del casello non c’è nemmeno un'ipotesi progettuale al momento". Marcello si dice pessimista anche sulla nuova statale ancora con una “progettazione da definire dopo 25 anni". E chiosa, tornado alla fiera e ai temuti problemi alla viabilità: "i poteri forti della città realizzeranno il Cupolone espropriando tutti e con benefici scarsi o nulli per i cittadini e danni notevoli per i cittadini delle zone vicine".
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