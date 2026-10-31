Vento e mare agitato, allerta gialla per domenica. Prevista pioggia

Per domenica la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha emanato un'allerta meteo che per la provincia di Rimini è gialla, il livello più basso, relativamente al vento.

Per la giornata di domenica 1 novembre sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da nord-est con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili su fascia appenninica e costiera. Non si escludono

temporali sparsi di breve durata più probabili su settore centro-orientale. E' previsto mare agitato al largo. Non si escludono, per effetto del perdurare del moto ondoso, localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale.

Le previsioni di Arpae.