a santarcangelo

Vandali prendono ancora di mira la tabaccheria, rubati due distributori

In foto: I due giovani, forse minori, ritratti dalle telecamere della tabaccheria
I due giovani, forse minori, ritratti dalle telecamere della tabaccheria
di Redazione   
Mer 21 Gen 2026 19:21 ~ ultimo agg. 19:41
Tempo di lettura 1 min
Vandali ancora in azione alla tabaccheria di via Braschi a Santarcangelo. Nella notte tra martedì e mercoledì, due giovani, col volto travisato da cappucci e sciarpe, muniti di attrezzi da scasso, hanno sradicato dal muro due distributori di palline, ciascuno alto poco più di un metro, portandoli via a piedi in tutta tranquillità.

Non è la prima volta che l’attività viene presa di mira. A inizio ottobre tre ragazzi a volto scoperto, poco prima dell'una, senza alcun motivo devastarono sedie e tavolini scaraventandoli contro la vetrata del locale e il distributore automatico di sigarette. In estate, invece, nella tabaccheria di via Pascoli, appartenente allo stesso titolare, altri ragazzi lanciarono un sasso contro il distributore di sigarette, danneggiandolo. L'esercente ha lamentato ancora una volta uno scarso presidio da parte delle forze dell'ordine.

