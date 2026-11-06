Al Cinema Tiberio la nuova stagione di “Junior Cinema”, film per la famiglia

Al Cinema Tiberio di Rimini ritorna sabato 7 e domenica 8 novembre e sabato 14 e domenica 15 novembre, alle ore 16 Junior Cinema, la rassegna di appuntamenti cinematografici per tutta la famiglia (promossa da ACEC Emilia Romagna, in collaborazione con il Festival Cartoon Club Rimini e il contributo della Regione Emilia Romagna) con una prima visione d’eccezione, Il Gatto col Cappello, primo lungometraggio animato realizzato da Warner Bros Animation Studios, diretto da Alessandro Carloni e Erica Rivinoja, con le voci nella versione italiana di Stefano Fresi ed Herbert Ballerina rispettivamente per il Gatto e Waffle. Dal meraviglioso e stravagante mondo di Dr. Seuss, il creatore di personaggi come Ortone, il Grinch e Lorax, Il Gatto col Cappello arriva per la prima volta sul grande schermo da protagonista di un film d’animazione: un’avventura epica, inedita e piena di brio, dove regnano magia, caos e tanta allegria. Facendo ciò che gli riesce meglio, il Gatto porta gioia ai bambini con il suo umorismo esilarante, unico e irriverente, trasportandoli in un viaggio fantastico verso un mondo mai visto prima.

In programma nella rassegna (ad esclusione de “Il Gatto col Cappello” tutti gli altri film sono con biglietto unico a € 5, programma generale in corso di definizione), sempre alle ore 16, arriveranno poi Shaun: Operazione Z.U.C.C.A (22 e 29 novembre), Paw Patrol. Missione Dinosauri (6 e 8 dicembre) e un bellissimo film in stop-motion europeo, coproduzione tra Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Francia, I racconti del giardino incantato (13 dicembre).

(biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5)