Nel cantiere di viale Ceccarini attiva la vigilanza notturna fino a fine lavori

Per tutta la durata dei lavori, fino a maggio del 2026, nel cantiere di viale Ceccarini verrà istituito un servizio di vigilanza armata tutti i giorni dalle 22 alle 6 del mattino. L’Amministrazione comunale di Riccione ha affidato il servizio di vigilanza armata nell’area adiacente al cantiere di viale Ceccarini per evitare eventuali intrusioni nel cantiere e prevenire atti vandalici o furti ai danni delle attività circostanti. In particolare per il mese di dicembre, di pari passo con i lavori di cantiere, i controlli interesseranno viale Ceccarini, nell’area compresa tra viale Milano e viale Gramsci, per poi estendersi all’inizio del nuovo anno fino a viale Dante.

Il servizio di vigilanza armata ha lo scopo non solo di proteggere mezzi, attrezzature e strutture, ma soprattutto di prevenire atti vandalici o furti ai danni delle attività commerciali e degli esercizi pubblici adiacenti. I lavori procedono secondo un cronoprogramma studiato per minimizzare i disagi: il tratto da viale Milano a viale Gramsci è già in corso, con completamento previsto entro aprile 2026, mentre a partire da gennaio 2026 il cantiere si estenderà fino al tratto da viale Gramsci a viale Dante, con conclusione dell’intera riqualificazione entro maggio, restituendo alla città e ai turisti un viale completamente rigenerato per la stagione primaverile.

“Abbiamo recepito le preoccupazioni e la richiesta di maggiore sicurezza come sollecitato dagli esercenti e i commercianti dell'area - sottolineano la sindaca di Riccione Daniela Angelini e l’assessore alla Rigenerazione urbana Christian Andruccioli - L'istituzione di un servizio di vigilanza armata notturna è la nostra risposta concreta per assicurare la massima serenità e protezione. Viale Ceccarini è un cantiere fondamentale che cambierà completamente il volto del nostro salotto, ma è essenziale che i lavori procedano regolarmente, senza interruzioni, e che le attività commerciali adiacenti possano operare con la certezza di essere tutelate. Il cronoprogramma è rispettato, con l'obiettivo di restituire alla città un viale completamente rigenerato entro la stagione primaverile”.