Unione della Valconca: modifica allo Statuto per il nuovo sub-ambito 3

Nella prima seduta del 2026 del Consiglio dell’Unione dei Comuni della Valconca, l’assemblea ha approvato all’unanimità una modifica allo Statuto dell’Unione, introducendo l’istituzione del nuovo Sub-Ambito 3, che comprende i Comuni di Montescudo Monte Colombo e Sassofeltrio. La decisione rappresenta un’evoluzione significativa nel percorso di rafforzamento dell’Unione della Valconca, orientato a una gestione sempre più efficiente e aderente alle caratteristiche del territorio. Con la modifica statutaria, l’Unione si articola ora in tre sub-ambiti per consentire una gestione più flessibile delle funzioni associate, soprattutto in presenza di differenze territoriali, demografiche e organizzative. In questo modo si riesce a strutturare centri di costo autonomi e a calibrare i servizi sulle reali esigenze delle diverse aree, mantenendo al tempo stesso una visione unitaria. Il nuovo sub-ambito si unisce a quelli esistenti: sub-ambito 1 (Comuni di Gemmano, Mondaino, Montegridolfo, Saludecio, San Clemente) e sub-ambito 2 (Comuni di Montefiore Conca e Morciano di Romagna). La scelta condivisa dal Consiglio dell’Unione punta a garantire un migliore equilibrio tra estensione territoriale e popolazione, con l’obiettivo di rendere più efficaci e tempestivi i servizi, in particolare nelle aree più periferiche, rafforzando la presenza e l’azione dell’ente sovracomunale.