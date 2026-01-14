Una cena con i cuochi della Brigata del Diavolo in favore del Convento

Il rito contadino della “smettitura”, l'antico cipresso piantato da San Francesco oltre otto secoli fa, l’animo solidale di alcuni amici di lungo corso e la maestria di alcuni cuochi della Brigata del Diavolo coadiuvati da un maestro norcino, due vignaioli del territorio e un panificatore: sono questi gli ingredienti del menù

della ‘Maialata in Convento’, una serata solidale dal titolo simpatico, in programma mercoledì 28 gennaio al Convento di Santa Croce a Verucchio.

Durante la serata sarà possibile ammirare in anteprima assoluta le tracce del crocifisso originale del 1200 al centro di un percorso di studio e di recupero che coinvolge la Soprintendenza e gli straordinari affreschi del Trecento Riminese rinvenuti grazie alla curiosità di un frate dopo che erano rimasti segreti per otto secoli nell’abside alle spalle dell’altare sulle pareti celate da un coro ligneo del ‘400.

Il primo momento, alle 19, avrà per protagonisti in chiesa il restauratore Romeo Bigini e lo storico dell’arte presso la Soprintendenza di Ravenna Luca Giorgini, che illustreranno per la prima volta i minuziosi approfondimenti in corso e le prime tracce della ripulitura del crocifisso. Seguirà una visita guidata agli affreschi a cura dello storico dell’arte Alessandro Giovanardi. A seguire, dalle 19.45, l’aperitivo nel chiostro e la cena nel refettorio. “Sono oltre trent’anni che porto avanti la tradizione della smettitura per un gruppo di amici e dal 2013, per decisione di Stefania, si è scelto di trasformare una giornata già speciale nell’occasione di

aiutare i religiosi del Convento: facciamo allevare appositamente un maiale allo stato brado, acquistiamo l’occorrente per prepararlo, lo doniamo ai frati di Villa Verucchio, chiamiamo a raccolta alcuni cuochi e organizziamo appunto la ‘Maialata in Convento’ con l’incasso completamento devoluto ai religiosi perché possano assistere le persone in difficoltà o aver cura di quel luogo veramente magico che necessita di costanti opere di manutenzione” spiega Fausto

Fratti, alla regia e al coordinamento dell’evento.

.

La Brigata e le info

Masha Ledina Masha’s cooking School/Mercatello sul Metauro, Daniele Succi I-Fame Rimini, Omar Casali Maré Cesenatico, Alfredo Galeazzi da Mondaino maestro norcino e cuciniere autodidatta, Massimiliano Mussoni Osteria La Sangiovesa Santarcangelo, Angelo Barletta ed Enrico Fusi FuBa Rimini, Remo

Camurani Ca’ Murani di Faenza, “Messere Michele” Andruccioli La Rocca Verucchio e Lorenzo Cagnoli “Pasta Madre” Rimini.

A servire i commensali la brigata di sala: Barbara e Stefano Coveri, Paola Antoniacci, Manila Urbinati e Mirea Andrucciolii.

Il menù sarà accompagnato da una accurata selezione di vini forniti da Davide Bigucci di Podere Vecciano e da Davide e Massimo Lorenzi della Cantina Ottaviani.

Il costo della serata è di 70 euro, tutti devoluti ai frati, con la possibilità ovviamente di contribuire in maniera più consistente in favore del Convento.

Per partecipare inviare una e-mail a nick.str10@gmail.com con oggetto Maialata in convento o

telefonare al 392-1905162 (i posti sono limitati)