Ampliamento Fiera. L'Osservatorio: espropri per 2 aziende e terreni agricoli

Superfici che, pur mantenendo una classificazione agricola, risultano prive di funzione produttiva e versano in stato di abbandono, o di uso saltuario, fornendo una immagine degradata. Così la relazione paesaggistica collegata ai lavori di ampliamento della Fiera di Rimini definisce i terreni ad ovest della struttura, dove sarà realizzato il cosiddetto “cupolone”. Tanto che l’intervento, si legge, “si configura quindi non come una sottrazione di suolo agricolo di valore, bensì come un’operazione di razionalizzazione e ricucitura paesaggistica.” A promuovere i lavori sul lato ovest anche lo studio trasportistico che ha rilevato una migliore distribuzione dei flussi veicolari rispetto all’alternativa ad est. Il Comitato Osservatorio Ampliamento Fiera vede però le cose in modo decisamente diverso. L’ampliamento ad ovest, evidenzia con documenti cartografici alla mano, avrà infatti conseguenze importanti dal punto di vista degli espropri. Saranno infatti coinvolte l’azienda Il Tiglio, che eroga servizi di parcheggio proprio durante gli eventi fieristici, e anche un’Azienda Agricola oltre ad alcuni campi privati coltivati. “L'esproprio a ovest – commenta l’Osservatorio - non è una semplice acquisizione di suolo, ma la soppressione materiale di attività d'impresa”. Inoltre “i tratti espropriativi taglieranno i giardini di case private” ed elimineranno alcuni terreni “in cui sono attualmente in corso progetti di ricerca europei sulla coltura e la selezione del seme di legumi”. C’è poi l’aspetto idrogeologico, visto che l’intervento insisterà su un'area strategica di ricarica della falda idrica. Ci sono poi i 7.000 metri quadrati di bosco che saranno abbattuti a fronte di una compensazione di 15.000 mq in un altro comparto. Ma, spiega l’Osservatorio “la sostituzione di un bosco maturo e strutturato con piantine giovani di nuova dimora rappresenta un impoverimento immediato e non compensabile.” Tutti elementi evidenziati dai cittadini anche in una lettera consegnata al sindaco di Rimini nella quale si pone ovviamente l’accento anche sul traffico. “Come si può pensare di accogliere un incremento di pubblico stimato in 18.500 persone – chiedono – senza aver prima risolto i problemi di congestione che già oggi paralizzano la viabilità, mettendo in difficoltà residenti, lavoratori, mezzi di soccorso, visitatori della fiera e cittadini che devono semplicemente spostarsi per le proprie necessità quotidiane?”. Tra le varie richieste di chiarimenti all’amministrazione, nella missiva l’Osservatorio lancia anche la proposta di una seduta consigliare straordinaria proprio in via San Martino in Riparotta per permettere ai consiglieri di “assumere piena e diretta contezza della realtà materiale e sociale sulla quale si sta deliberando”.