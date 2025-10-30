  
Indietro
menu
menu

Fabrizio Nanni

Un imprenditore riminese premiato alla Camera dei Deputati

In foto: Fabrizio Nanni alla Camera
Fabrizio Nanni alla Camera
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Gio 30 Ott 2025 13:12 ~ ultimo agg. 13:20
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

L'imprenditore riminese Fabrizio Nanni, che ha rilevato un anno fa l'azienda marchigiana Pasital, martedì ha ritirato a Roma il premio "Eccellenza italiana per la Promozione del Made in Italy" conferito dall'associazione Italian Producers. Nella capitale è poi tornato mercoledì, su invito della fondazione NIAF, per intervenire – insieme ad altri imprenditori del settore alimentare - su temi legati al prodotto, all’economia e alle prospettive di export verso gli Stati Uniti in una conferenza tematica alla Camera dei Deputati, aperta dal Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e dal vice-presidente della Camera Giorgio Mulè.

"Noi non raccontiamo l'Italia, la costruiamo, una pasta alla volta, un'idea alla volta - ha detto -. In Pasital, ogni fase nasce da un legame diretto con chi produce. Conosciamo  le persone, i campi, gli orti, le mani cui arrivano le nostre materie prime". "Perchè il made in Italy non è un ricordo del passato, è una storia viva", ha poi ribadito l'imprenditore durante la conferenza -. Quando pensiamo italiano, stiamo già costruendo economia. Perché il Made in Italy non è una formula da stampare su una confezione: è una forma mentis che genera valore, occupazione e fiducia". "Ma un pensiero, da solo, non basta" - ha aggiunto -. Ha bisogno di qualcuno che lo porti nel mondo. Ha bisogno delle persone giuste. Perché la vera forza di un’impresa non sta nella sua struttura, ma nella  mentalità di chi la guida e la compone". Nanni ha infine provato a delineare il suo personale significato di made in Italy:  "è la differenza nel mondo dell'uguale. E' nelle personalizzazioni non automatiche, nella sensibilità dell persone, inizia proprio dove l'algoritmo si ferma. Non nella media perfetta, ma nella differenza perfetta". 

Altre notizie
uno scuolabus
candidato in regione

Scuole aperte contro abbandono ed emarginazione, un progetto del Comune
di Redazione
l'anfiteatro di Rimini
Fuori dall'Aula (Icaro TV)

Anfiteatro: il comune incontra la soprintendenza, Fd'I chiama il sottosegretario
di Redazione
VIDEO
le borse sequestrate
controlli della Polizia Locale

Borse contraffatte di famose griffe nella camera d'hotel, denunciato 55enne
di Redazione
@Adriapress
auto contro moto

Scontro in via Coriano a Riccione, motociclista in elisoccorso al Bufalini
di Redazione
novità sui permessi di accesso

Ztl in centro, estesa l’area pedonale a ridosso del Ponte Tiberio
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO