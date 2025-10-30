Anfiteatro: il comune incontra la soprintendenza, Fd'I chiama il sottosegretario

Nelle prime settimane di novembre l'amministrazione comunale riminese incontrerà la soprintendenza per fare il punto sui prossimi passi in merito al recupero dell'area dell'anfiteatro romano alla luce della relazione elaborata dagli archeologi Martina Faedi e Christian Tassinari e delle loro conclusioni. Lo ha spiegato la presidente della commissione cultura del comune Serena Soldati nella trasmissione di Icaro TV Fuori dall'Aula. Ad effettuare un sopralluogo sul sito sarà anche il sottosegretario alla cultura invitato invece dal consigliere di Fratelli d'Italia Carlo Rufo Spina, altro ospite della trasmissione. Il confronto si è concentrato in particolare sul Centro Educativo Italo Svizzero che insiste sull'area. L'esponente di minoranza ha anche richiesto un accesso agli atti per far luce sull'annullamento i autotutela da parte del comune delle ordinanza di demolizione per alcuni dei fabbricati del CEIS, che erano stati ritenuti irregolari che, sarebbe emerso, vennero autorizzati all’epoca proprio dal Comune e realizzati in anni in cui la scuola era amministrata direttamente dal Comune. Spina però ritiene che sull'area insista un vincolo sovraordinato tutt'ora vigente.

https://www.icaroplay.it/programmi/informazione/fuori-dallaula/fuori-dallaula-25-26-anfiteatro-romano-a-rimini-quale-futuro/