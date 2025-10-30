  
auto contro moto

Scontro in via Coriano a Riccione, motociclista in elisoccorso al Bufalini

In foto: @Adriapress
@Adriapress
di Redazione   
Gio 30 Ott 2025 11:48 ~ ultimo agg. 12:02
Tempo di lettura 1 min
Un motociclista è stato trasportato in elisoccorso con codice di massima gravità all'Ospedale Bufalini di Cesena per le conseguenze di un incidente avvenuto questa mattina in via Coriano, all'altezza di via Riva del Garda, al confine tra i territori comunali di Coriano e Riccione. Per cause da accertare, la sua Triumph si è scontrata con un'auto Skoda. La dinamica è al vaglio della Polizia Locale di Riccione, intervenuta per i rilievi e la gestione del traffico. 

