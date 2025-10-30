Scontro in via Coriano a Riccione, motociclista in elisoccorso al Bufalini

Un motociclista è stato trasportato in elisoccorso con codice di massima gravità all'Ospedale Bufalini di Cesena per le conseguenze di un incidente avvenuto questa mattina in via Coriano, all'altezza di via Riva del Garda, al confine tra i territori comunali di Coriano e Riccione. Per cause da accertare, la sua Triumph si è scontrata con un'auto Skoda. La dinamica è al vaglio della Polizia Locale di Riccione, intervenuta per i rilievi e la gestione del traffico.