Borse contraffatte di famose griffe nella camera d'hotel, denunciato 55enne

Mercoledì pomeriggio la Polizia Locale di Rimini ha sequestrato 64 borse contraffatte di prestigiosi marchi internazionali in una camera d'hotel di Marina Centro. Un uomo di 55 anni, irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per introduzione nello Stato di merci con marchi mendaci e ricettazione.

Gli agenti in borghese della squadra giudiziaria hanno svolto un controllo degli avventori presso un hotel situato nella zona di Marina Centro. Durante le verifiche documentali di routine, gli Agenti hanno notato in una camera occupata da un ospite, la presenza di numerose borse griffate che hanno immediatamente destato sospetti.

Alla richiesta del personale operante, ha consegnato spontaneamente le borse con marchi come Gucci, Moncler, Prada e Louis Vuitton. Alla richiesta di esibire le fatture di acquisto che potessero certificare l'autenticità e la legittima provenienza della merce, l'uomo non è stato in grado di fornire alcuna documentazione.

Tutta la merce rinvenuta in suo possesso è stata immediatamente sottoposta al vincolo del sequestro penale. Il 55enne, risultato irregolare sul territorio italiano, è stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici presso gli uffici della Polizia Locale.

Al termine delle indagini, l'uomo è stato denunciato per i reati di “introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi” (art. 474 del Codice Penale) e “ricettazione" (art. 648 del Codice Penale).

L'operazione si inserisce nell'ambito dei controlli sistematici che la Polizia Locale di Rimini effettua sul territorio per contrastare diversi tipi di illeciti.