Gesti di solidarietà

Un ecografo e strumenti di diagnostica donati all'Ospedale di Santarcangelo

In foto: Ecografo donato all'ospedale di Santarcangelo dalla cooperativa Silvio Sancisi
Ecografo donato all'ospedale di Santarcangelo dalla cooperativa Silvio Sancisi
di Redazione   
Mar 25 Nov 2025 15:07 ~ ultimo agg. 15:24
L'Ospedale Franchini di Santarcangelosi arricchisce di nuove apparecchiature: un ecografoper l'attività clinica del reparto di Medicina Interna e Lungodegenza, due sonde e ulteriori presidi assistenziali. Un potenziamento reso possibile grazie a una generosa donazione da parte della cooperativa sociale Silvio Sancisi che, in sinergia con l’associazione santarcangiolese Paolo Onofri, ha compiuto un significativo gesto di sostegno alla sanità pubblica. Alla cerimonia di ringraziamento e consegna hanno partecipato la dottoressa Ivonne Zoffoli (Direzione Medica del Presidio Ospedaliero Rimini-Santarcangelo-Novafeltria), il dottor Luca Morolli, Direttore U.O. Medicina Interna e Lungodegenza dell'Ospedale Franchini, Giorgio Ioli, presidente della onlus che da anni presta il suo servizio di solidarietà nel campo medico-scientifico, Maria Rosa Antolini, presidente della cooperativa sociale Silvio Sancisi e il sindaco di Santarcangelo, Filippo Sacchetti insieme all’Assessore comunale alla Sanità, Filippo Borghesi.“Questa donazione rappresenta un importante arricchimento della strumentazione del nostro ospedale – ha dichiarato il dottor Morolli aprendo la cerimonia - Il nuovo ecografo portatile permette di eseguire la diagnostica direttamente al letto del paziente, migliorando l’offerta per la nostra utenza e rendendo ancora più efficiente il lavoro dei nostri professionisti. Con i fondi donati sono state acquistate anche due sonde aggiuntive per un ecografo già in dotazione, ampliando così la nostra capacità diagnostica. Ringrazio sentitamente la cooperativa Silvio Sancisi e l’associazione Paolo Onofri per il loro costante impegno a favore del nostro ospedale”.

 

