Molestie alle utenti. Funzionario pubblico indagato per violenza sessuale

Un 61enne funzionario della Prefettura di Rimini è indagato per violenza sessuale a seguito di un'indagine della Squadra Mobile. Ad attivare gli agenti, una donna straniera che la scorsa estate si è rivolta alla Prefettura di Rimini per avere dei documenti. Le molestie, in particolare in contatti fisici come abbracci e tentativi di baci sulle labbra, sarebbero avvenute mentre il funzionario era in servizio redigendo atti burocratici per le utenti.

Grazie alla denuncia di una delle donne molestate, la squadra mobile di Rimini, coordinata nelle indagini dal sostituto procuratore Davide Ercolani, ha documentato una serie di molestie ai danni di alcune donne straniere che nel corso dei mesi si sono rivolte all'ufficio del funzionario prefettizio ricevendo, secondo la denuncia, apprezzamenti sessuali, ma anche abbracci impropri e tentativi di baci sulla bocca. Le ipotesi di reato per il funzionario sono aggravate dall'aver commesso i fatti mentre svolgeva una funzione pubblica.