  
Indietro
menu
menu

assenze che pesano

Un centinaio di persone in piazza Cavour al grido "Libertà per l'Iran"

In foto: i manifestanti
i manifestanti
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Lun 12 Gen 2026 11:26 ~ ultimo agg. 11:32
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

“Libertà per l’Iran” e “No alla dittatura”. Con queste parole si è conclusa nel pomeriggio di domenica la manifestazione che si è svolta ieri in Piazza Cavour a Rimini e che ha visto la partecipazione di circa un centinaio di persone, tra cittadini riminesi e membri della comunità iraniana, unite nel sostegno alla lotta per la libertà e la democrazia in Iran.
Il presidio è stato promosso dal Partito Liberaldemocratico, insieme ad altre forze politiche – Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Azione, Repubblicani, Partito Socialista, Più Europa, Democrazia Liberale e altre associazioni. "Assenti - fanno sapere i promotori - il Partito Democratico del sindaco Jamil Sadegholvaad, il Movimento 5 Stelle, Italia Viva e le altre forze della sinistra, che hanno perso un’importante occasione per schierarsi apertamente al fianco di un popolo oppresso da una dittatura che dura da 47 anni".


Durante l’iniziativa ha preso la parola una giovane donna iraniana, che ha portato una testimonianza diretta e toccante: "Il problema è l’oppressione, è vivere senza libertà. Chi è in piazza in Iran non segue linee politiche imposte dall’esterno: sono iraniani veri. Studenti, lavoratori, donne, uomini, giovani. Persone che chiedono una cosa semplice e universale: la libertà. Chiedono con chiarezza un Paese laico e democratico, dove nessuna religione venga imposta e dove a decidere sia la democrazia, non una fede, una dottrina o un’ideologia religiosa". In tutto l’Iran milioni di persone sono scese in strada per chiedere libertà e democrazia. Da
giorni le reti mobili sono disattivate, le comunicazioni con l’estero interrotte. Si registrano spari sulla folla, migliaia di arresti e centinaia di vittime.

Altre notizie
Mobilitazione a Roma

Tassisti in sciopero contro la concorrenza sleale
di Redazione
La NTS Informatica Rimini chiude il girone d'andata in vetta da sola
Basket in carrozzina Serie B

Junior Team Dinamo Sassari-NTS Informatica Rimini 74-75 dts. NTS prima da sola
di Icaro Sport
Louis Dassilva in tribunale con la tuta del Napoli
in corte d'assise

Omicidio Paganelli, è il giorno di Valeria. Prima i consulenti della Procura
di Lamberto Abbati
sport giovani inclusivo
200 giovani coinvolti

Comunità in Movimento: sport, educazione e inclusione
di Redazione
L'Emanuel Riviera VTR Rimini festeggia la vittoria
Volley C Femminile

All'Emanuel Riviera VTR Rimini il derby con il Cattolica Volley (3-1)
di Icaro Sport
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO