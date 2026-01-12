Un centinaio di persone in piazza Cavour al grido "Libertà per l'Iran"

“Libertà per l’Iran” e “No alla dittatura”. Con queste parole si è conclusa nel pomeriggio di domenica la manifestazione che si è svolta ieri in Piazza Cavour a Rimini e che ha visto la partecipazione di circa un centinaio di persone, tra cittadini riminesi e membri della comunità iraniana, unite nel sostegno alla lotta per la libertà e la democrazia in Iran.

Il presidio è stato promosso dal Partito Liberaldemocratico, insieme ad altre forze politiche – Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Azione, Repubblicani, Partito Socialista, Più Europa, Democrazia Liberale e altre associazioni. "Assenti - fanno sapere i promotori - il Partito Democratico del sindaco Jamil Sadegholvaad, il Movimento 5 Stelle, Italia Viva e le altre forze della sinistra, che hanno perso un’importante occasione per schierarsi apertamente al fianco di un popolo oppresso da una dittatura che dura da 47 anni".



Durante l’iniziativa ha preso la parola una giovane donna iraniana, che ha portato una testimonianza diretta e toccante: "Il problema è l’oppressione, è vivere senza libertà. Chi è in piazza in Iran non segue linee politiche imposte dall’esterno: sono iraniani veri. Studenti, lavoratori, donne, uomini, giovani. Persone che chiedono una cosa semplice e universale: la libertà. Chiedono con chiarezza un Paese laico e democratico, dove nessuna religione venga imposta e dove a decidere sia la democrazia, non una fede, una dottrina o un’ideologia religiosa". In tutto l’Iran milioni di persone sono scese in strada per chiedere libertà e democrazia. Da

giorni le reti mobili sono disattivate, le comunicazioni con l’estero interrotte. Si registrano spari sulla folla, migliaia di arresti e centinaia di vittime.