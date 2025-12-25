fiumi sotto controllo
Ultime piogge in giornata poi da Santo Stefano meteo in miglioramento
Dopo due giorni di intense precipitazioni nel pomeriggio di oggi, 25 dicembre, sono previste le ultime piogge residue con un miglioramento più deciso a partire da venerdì. In Romagna il livello dei corsi d'acqua è sotto controllo.
Per il 26 dicembre resta in provincia di Rimini l'allerta gialla per criticità idraulica e idrogeologica ma col meteo in miglioramento. Per il giorno di Santo Stefano non si escludono deboli precipitazioni sparse lungo i rilievi appenninici. La criticità idraulica è riferita alla propagazione dei colmi di piena dovuti alle piogge dei giorni precedenti.
