fiumi sotto controllo

Ultime piogge in giornata poi da Santo Stefano meteo in miglioramento

In foto: @newsrimini
@newsrimini
di Redazione   
Gio 25 Dic 2025 12:02 ~ ultimo agg. 14:37
Dopo due giorni di intense precipitazioni nel pomeriggio di oggi, 25 dicembre, sono previste le ultime piogge residue con un miglioramento più deciso a partire da venerdì. In Romagna il livello dei corsi d'acqua è sotto controllo.

Per il 26 dicembre resta in provincia di Rimini l'allerta gialla per criticità idraulica e idrogeologica ma col meteo in miglioramento. Per il giorno di Santo Stefano non si escludono deboli precipitazioni sparse lungo i rilievi appenninici. La criticità idraulica è riferita alla propagazione dei colmi di piena dovuti alle piogge dei giorni precedenti. 

Le previsioni di Arpae.

