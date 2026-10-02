Turismo. A Riccione la crescita più sostenuta, a Rimini record di stranieri

Dopo le difficoltà registrate a giugno, luglio e agosto riportano il segno più nei dati turistici estivi della provincia di Rimini. Una crescita di presenze rispettivamente del 3,43% e dell'1,62% che porta il totale provinciale a 13.475.772 pernottamenti (+3,24%). Un balzo trainato in particolare dagli stranieri. Positivi anche gli arrivi, +3,11%. E' quanto emerge dai dati Istat (ancora provvisori). I mesi centrali dell'estate regalano soddisfazioni a tutti i comuni della Riviera dove spicca, in particolare, Riccione con il +6,57 di luglio e il +4,64 di agosto. Nei primi otto mesi è proprio la Perla Verde a segnare l'impennata più consistente (+5,66%) con oltre 3,1 milioni di presenze. Bene anche Rimini che sfonda il muro dei 6 milioni di pernottamenti, come non accadeva dal 2019, grazie ad una crescita nei primi 8 mesi del 3,2%. E il 39,3% di incidenza di presenze straniere supera addirittura i numeri degli anni '80. Dati positivi arrivano poi anche da Cattolica (+2,85% di pernottamenti), Misano (+1,78%) e Bellaria Igea Marina (+0,74%).

Dati turistici Gennaio/Agosto 2026 (% su 2025) ISTAT-Regione Emilia Romagna

COMUNE ARRIVI PERNOTTAMENTI PERNOTTAMENTI ESTERI SU TOTALE Bellaria Igea Marina +3,34 +0,74% 21% Cattolica +2,92% +2,85 20% Misano +2,38 +1,78 18.4% Riccione +4,16% +5,66% 20,8% Rimini +2,88% +3,2% 39,3% Totale Provincia +3,11% +3,24% 29,2%

“Rimarco la sensibile crescita del mercato estero che nel comune di Rimini sfiora il 40% (39,3%) - commenta il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad -. Ricordo che negli ultimi 10 anni, tra il 2016 e il 2025, la quota più alta di pernottamenti esteri raggiunta nel Comune di Rimini si era registrata l’anno scorso, nel 2025, con il 38,4% sia sull'intero anno sia sul periodo gennaio–agosto. L’ulteriore balzo in avanti dei primi 8 mesi del 2026 supera la soglia del 39% che avevamo raggiunto nella metà degli anni ‘80. Sono dati che evidenziano come l’aeroporto rivesta un ruolo determinante sotto molteplici profili: dal turismo internazionale, al sistema fieristico-congressuale e al più ampio tessuto economico. È una leva che si sta dimostrando essenziale per accompagnare il percorso di internazionalizzazione della città. Nel dettaglio il mercato estero nei primi 8 mesi 2026 registra un + 6,25% complessivi per gli arrivi (luglio +8,28%, agosto +5,44%) e un + 5,85% complessivi per le presenze (luglio +8,39% e agosto +4.09%). Anche il mercato italiano, che lo scorso anno soprattutto nel mese di luglio, aveva risentito delle difficoltà e della contrazione dei consumi, quest’anno ha risposto bene, registrando un + 0,21% di arrivi nel mese di luglio 2026 sull’anno precedente e un -0,63% nel mese di agosto. Lo sguardo si proietta ora ai prossimi mesi, con prospettive incoraggianti per il mese di settembre che è stato un mese caratterizzato da un clima estivo, favorito dall’incremento dei collegamenti aerei diretti con Rimini e con eventi importanti che hanno trainato le presenze come il MotoGP, oltre al calendario congressuale e fieristico con il ritorno della fiera biennale TECNA. E’ un invito a proseguire sempre più nella strada dell’unione e della collaborazione perché, come dimostrano questi dati, quando un’offerta turistica è di livello per una città a beneficiarne è un’area più vasta”.

“I dati relativi ai primi otto mesi dell’anno, pur essendo ancora provvisori, testimoniano in maniera inequivocabile la forza e la qualità dell’offerta turistica della nostra città - dicono la sindaca di Riccione Daniela Angelini e l’assessore al Turismo Mattia Guidi -. Superare i 3,1 milioni di presenze, andando oltre anche ai dati del 2019 (anno di riferimento pre pandemia) con una crescita complessiva del 5,7% sul 2025 è un risultato che premia il lavoro svolto in sinergia con i nostri operatori e la bontà degli investimenti strategici promossi dall’amministrazione. Un elemento di rilievo è il consolidamento del comparto alberghiero, che cresce di oltre il 6% nei pernottamenti (con punte del 7,97% a luglio e del 5,72% ad agosto), dimostrando la vitalità e la capacità di rinnovamento delle nostre strutture ricettive, sia in termini di promozione che di investimenti strutturali. Altrettanto significativo è il dato relativo all’internazionalizzazione, con un aumento a doppia cifra delle presenze straniere che sfiorano quota 650mila: un traguardo che dimostra come Riccione continui a rafforzare il proprio posizionamento nei mercati esteri tradizionali e ad attrarre nuovi segmenti di pubblico. Inoltre, l’incremento costante delle presenze italiane, anche nei mesi centrali di luglio e agosto, conferma la profonda fidelizzazione dei connazionali verso la Perla Verde. Continueremo a lavorare con determinazione sulla promozione, sulla qualificazione degli spazi pubblici e sul palinsesto di eventi per garantire l’attrattività della destinazione in ogni periodo dell’anno”.





