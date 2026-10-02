Coltiva marjuana in balcone, la pianta di quasi un metro e mezzo dà nell'occhio

Una pianta decisamente rigogliosa quella che gli agenti in borghese di polizia giudiziaria della Polizia Locale di Rimini hanno trovato nella casa in pieno centro storico di un 62enne. Peccato che non si trattasse di un rampicante o di una pianta da appartamento ma una coltivazione in vaso di marijuana, alta un metro e 40 centimetri.

L'intervento è scattato dopo numerose segnalazioni dei residenti, che da tempo avevano notato sul balcone la pianta.Per entrare nell'appartamento gli operatori hanno simulato la consegna di un pacco da parte di un corriere. Subito dopo si sono qualificati e hanno dato avvio alle ricerche. All'interno dell'abitazione sono stati trovati 43,10 grammi di marijuana già suddivisa in dosi e 4,75 grammi di hashish, insieme a materiale in cellophane usato per confezionare le singole dosi. A questi si aggiunge la pianta con infiorescenze, alta 140 centimetri, che aveva un peso netto di 3.650 grammi.

Il 62enne era già conosciuto alle forze dell’ordine per un arrestato avvenuto negli anni scorsi per lo stesso tipo di reato. Al termine dell'attività investigativa è stato nuovamente arrestato per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti e posto agli arresti domiciliari, in attesa di comparire davanti al Giudice. Questa mattina il Tribunale di Rimini ha convalidato l'arresto e ha disposto nei suoi confronti l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria per la firma quattro giorni a settimana, in attesa del processo.