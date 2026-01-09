Influenza, a Rimini il picco stagionale con un boom di ricoveri

Un vero e proprio picco stagionale che quest'anno è arrivato con quattro settimane di anticipo rispetto al passato e che ha già registrato in Emilia-Romagna un vero e proprio boom, con 14 casi su un campione di 1000 abitanti. Sono circa 130 i ricoverati per influenza di questi ultimi giorni, di cui 11 in terapia intensiva e sub-intensiva. Tanti anche gli accessi al pronto soccorso in ambito pediatrico. All'ospedale Infermi di Rimini il Pronto Soccorso è già quasi al collasso, con il numero dei posti letto disponibili, circa 550, già esauriti, vista l'incidenza degli accessi che nelle ultime due settimane ha toccato quota 350 pazienti giornalieri.







