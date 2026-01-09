  
Sanità e salute

Influenza, a Rimini il picco stagionale con un boom di ricoveri

In foto: repertorio
repertorio
di Redazione   
Ven 9 Gen 2026 11:14 ~ ultimo agg. 12:34
Un vero e proprio picco stagionale che quest'anno è arrivato con quattro settimane di anticipo rispetto al passato e che ha già registrato in Emilia-Romagna un vero e proprio boom, con 14 casi su un campione di 1000 abitanti. Sono circa 130 i ricoverati per influenza di questi ultimi giorni, di cui 11 in terapia intensiva e sub-intensiva. Tanti anche gli accessi al pronto soccorso in ambito pediatrico. All'ospedale Infermi di Rimini il Pronto Soccorso è già quasi al collasso, con il numero dei posti letto disponibili, circa 550, già esauriti, vista l'incidenza degli accessi che nelle ultime due settimane ha toccato quota 350 pazienti giornalieri.

https://www.icaroplay.it/programmi/influenza-picco-stagionale-e-boom-di-ricoveri-pronto-soccorso-al-collasso/
 




