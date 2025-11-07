Trasportano bici elettriche rubate in piena notte, denunciati per ricettazione

I Carabinieri della Stazione di Bellaria Igea Marina hanno deferito in stato di libertà due tunisini di 23 e 19 anni, per i reati di ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli e ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale.

I militari, durante un servizio di controllo del territorio, intorno alle 02:00, hanno notato i due uomini impegnati a trasportare tre biciclette elettriche. Li hanno sottoposti a controllo accertando che i velocipedi erano stati rubati poco prima in una via limitrofa al centro. I due fermati, risultati successivamente privi dei regolari documenti di soggiorno, sono stati trovati in possesso di numerosi arnesi da scasso utilizzati per forzare le catene.

Grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri, la refurtiva, del valore di oltre 4000 euro, è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari, mentre gli arnesi sono stati posti sotto sequestro. I due giovani sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini.