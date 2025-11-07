  
Indietro
menu
menu

A Bellaria Igea Marina

Trasportano bici elettriche rubate in piena notte, denunciati per ricettazione

In foto: una delle biciclette
una delle biciclette
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Ven 7 Nov 2025 15:30 ~ ultimo agg. 16:15
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

I Carabinieri della Stazione di Bellaria Igea Marina hanno deferito in stato di libertà due tunisini di 23 e 19 anni, per i reati di ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli e ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale.

I militari, durante un servizio di controllo del territorio, intorno alle 02:00, hanno notato i due uomini impegnati a trasportare tre biciclette elettriche. Li hanno sottoposti a controllo accertando che i velocipedi erano stati rubati poco prima in una via limitrofa al centro. I due fermati, risultati successivamente privi dei regolari documenti di soggiorno, sono stati trovati in possesso di numerosi arnesi da scasso utilizzati per forzare le catene. 

Grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri, la refurtiva, del valore di oltre 4000 euro, è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari, mentre gli arnesi sono stati posti sotto sequestro. I due giovani sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini.

Altre notizie
repertorio
dal 10 novembre

Nuovo servizio tramite SMS per il pagamento del ticket per visite ed esami
di Redazione
pexels
chiusura durante ore notturne

Nuova ordinanza sui distributori automatici solo per alcune zone del centro
di Redazione
repertorio (pexels)
Progetti in bilico

Eolico offshore. Bernabini (Agnes): Governo cambia regole in corsa, non è giusto
di Redazione
VIDEO
L'ingresso della nuova stazione
"NEXT STOP: RIMINI SICURA"

Sicurezza urbana, al via l’accordo di programma tra Regione e Comune di Rimini
di Redazione
il Palacongressi
cinema protagonista

Riccione, una rassegna d’autore e impegno sociale fino a maggio
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO