Riccione, una rassegna d’autore e impegno sociale fino a maggio

Il cinema di qualità è tornato protagonista a Riccione con l’inaugurazione della Rassegna Cinematografica d'Autore – Stagione 2025/2026. La rassegna, che si svolgerà tutti i giovedì presso il Cinepalace di Riccione fino al 30 maggio 2026, è iniziata ieri sera, giovedì 6 novembre, con la proiezione del film L'Attachement / La Tenerezza. La pellicola, selezionata nella sezione Orizzonti del Festival di Venezia, è interpretata da Valeria Bruni Tedeschi. L'obiettivo è offrire un cartellone dedicato al cinema d'autore, indipendente e non, proponendo una selezione di pellicole che hanno partecipato a Festival europei ed extraeuropei, spesso con la presenza di ospiti e protagonisti della filiera cinematografica.

“Riccione vanta un legame profondo e consolidato con il cinema, che si rinnova ogni anno attraverso eventi di rilievo nazionale e internazionale come Cinè – Giornate di Cinema e, dallo scorso anno, il prestigioso Festival Internazionale delle Serie Televisive. Questa rassegna d’autore, patrocinata e sostenuta dal Comune di Riccione, arricchisce ulteriormente la nostra offerta culturale, offrendo ai cittadini e ai visitatori una programmazione di alta qualità e di grande valore sociale per molti mesi dell’anno” dichiara Sandra Villa, vicesindaca e assessora alla Cultura.

I prossimi appuntamenti in programma

Il primo ciclo di proiezioni prosegue fino a dicembre e presenta appuntamenti di rilievo. Si prosegue giovedì 13 novembre con un omaggio al cinema italiano: la proiezione del film “Anna” dedicato alla leggendaria Anna Magnani, vincitrice dell'Oscar nel 1956. Sarà presente Monica Guerritore, reduce dal Festival del Cinema di Roma nel doppio ruolo di regista e interprete. La settimana successiva, giovedì 20 novembre, sarà la volta di Le città di pianura, un road movie italiano presentato al Festival di Cannes.

Non mancano gli appuntamenti con un focus sociale. Giovedì 27 novembre, in occasione della settimana di sensibilizzazione sul grave fenomeno della violenza sulle donne (il 25 novembre), sarà proiettato Tre amiche, un film che racconta le complicazioni delle relazioni amorose e il valore dell'amicizia femminile. Il ciclo prosegue giovedì 4 dicembre che, in concomitanza con la Giornata della Disabilità (il 3 dicembre), vedrà l'intervista al regista Francesco Frisari in occasione della proiezione del suo docufilm Quale allegria. Il documentario autobiografico, presentato al prestigioso Biografilm Festival, indaga con profondità le difficoltà dell'autore.