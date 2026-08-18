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nella notte a rimini

Tradito dal Gps live del cellulare, arrestato 21enne per una rapina in spiaggia

In foto: La polizia in spiaggia (repertorio)
La polizia in spiaggia (repertorio)
di
Lamberto Abbati
   
Tempo di lettura 2 min
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Un turista tedesco di 19 anni è stato rapinato nella notte tra lunedì e martedì sulla spiaggia di Rimini, all'altezza dei Bagni 5-6-7, mentre era in compagnia di alcuni amici. Il giovane, verso le 3.45, è stato avvicinato da due ragazzi di colore. Uno di questi lo ha immobilizzato afferrandolo per le braccia, mentre il complice da dietro gli sfilava l'iPhone dalla tasca. Il 19enne ha utilizzato il cellulare di uno degli amici per geolocalizzare il proprio, che risultava ancora "live". Così, ha subito fermato una volante della polizia di Stato in servizio sul lungomare Tintori. Gli agenti lo hanno fatto salire sulla vettura di servizio e, grazie al tracciamento in tempo reale, sono riusciti a intercettare poco dopo, in viale Dandolo, un ragazzo di 21 anni, originario del Senegal e residente a Parma, che corrispondeva alla descrizione fornita dalla vittima.

Il 21enne, trovato in possesso del cellulare rubato, ha tentato di giustificarsi sostenendo di aver ricevuto il telefono da un gruppo di ragazzi e di essere diretto a un posto di polizia per consegnarlo. Tuttavia, il turista tedesco lo ha riconosciuto senza esitazioni come colui che lo aveva bloccato sulla spiaggia. Il telefono è stato immediatamente restituito, mentre il 21enne, già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati, difeso d'ufficio dall'avvocato Nicolò Durzi, è stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata in concorso e condotto nel carcere di Rimini

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