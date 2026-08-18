A Rimini una Messa per il compleanno della Beata Sandra Sabattini

Mercoledì 19 agosto alle ore 18.30, nella parrocchia di San Girolamo a Rimini (viale Principe Amedeo 65, Marina Centro), sarà celebrata una Messa in occasione dell'anniversario della nascita della Beata Sandra, nata il 19 agosto 1961 a Riccione. La celebrazione sarà presieduta dal vescovo di Rimini, mons. Nicolò Anselmi. Alle ore 18, prima della Messa, sarà recitato il Rosario.



È una celebrazione che assume un significato particolare anche per il luogo in cui si svolge. Sandra Sabattini, infatti, trascorse proprio nella canonica di San Girolamo una parte importante della sua infanzia e adolescenza. Qui lo zio, don Giuseppe Bonini, era parroco e Sandra crebbe respirando la vita della comunità cristiana.



Nata a Riccione nel 1961, Sandra incontrò ancora giovanissima don Oreste Benzi e fu tra i primi giovani a condividere il cammino della Comunità Papa Giovanni XXIII. Studentessa di Medicina, visse con particolare intensità l'attenzione ai poveri e alle persone più fragili, unendo lo studio, la preghiera e il servizio. La sua vita si interruppe tragicamente il 29 aprile 1984, quando aveva appena 22 anni: fu investita da un'automobile mentre si recava a un incontro della APG23.

Nel 2021 Papa Francesco l'ha proclamata Beata, riconoscendo ufficialmente il valore della sua testimonianza cristiana. La sua vicenda continua a parlare soprattutto ai giovani, ai quali Sandra ha lasciato una testimonianza di fede vissuta con radicalità, semplicità e attenzione concreta alle persone.



La Messa di domani si inserisce inoltre in una settimana particolarmente significativa per la città di Rimini. A soli tre giorni dalla celebrazione, sabato 22 agosto, Papa Leone XIV presiederà infatti la Messa al Porto di Rimini, sulla spiaggia di piazzale Boscovich, a poche centinaia di metri dalla parrocchia di San Girolamo.



Due appuntamenti che, in modo diverso, richiamano una stessa Chiesa radicata nel territorio e attenta alle persone, in particolare ai più fragili: la memoria di una giovane beata riminese e la visita del Successore di Pietro alla comunità diocesana.