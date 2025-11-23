Torta in faccia e bicchiere lanciato contro, rischia una condanna per stalking

Secondo la Procura di Rimini, non sopportava l’idea che l’ex compagno, padre di suo figlio, dopo la separazione si fosse rifatto una vita con una donna di qualche anno più giovane. Per una 51enne originaria dell’est Europa, che vive a Rimini, imputata per stalking nei confronti della nuova donna dell’ex compagno e sottoposta nel novembre scorso alla misura cautelare del divieto di avvicinamento, è arrivata la richiesta di condanna da parte del pubblico ministero Luca Bertuzzi, che ha coordinato le indagini della Squadra Mobile di Rimini.

Spinta dal rancore e dalla gelosia, l’imputata ha messo in atto una serie di condotte reiterate che hanno portato la vittima addirittura a lasciare il proprio posto di lavoro. Minacce sui social, telefonate di insulti, messaggi vocali intimidatori, sono solo alcuni dei comportamenti contestati alla 51enne, che nell’estate del 2022 si era presentata nel bar dove lavorava la nuova compagna dell’ex e l’aveva pesantemente insultata davanti a tutti. Una sorta di “agguato” che aveva ripetuto a luglio di quest’anno mentre la vittima era in compagnia dell’uomo e di suo figlio.

In quell’occasione aveva atteso che la nuovo compagna del suo ex scendesse dalla macchina per colpirla con un pugno in pieno volto. L’ex compagno e il figlio avevano cercato di allontanarla, ma lei era riuscita a divincolarsi e a sferrarle un secondo colpo. La vittima allora era entrata in un bar per ripararsi, ma lei si era introdotta nell’esercizio pubblico e le aveva lanciato contro un bicchiere di vetro. La donna, ferita, era stata poi portata in pronto soccorso a Rimini, dove però ad attenderla c’era nuovamente l’imputata, che l’aveva minacciata di morte. In occasione del compleanno del figlio, invece, vedendo arrivare la nuova compagna dell’ex, perse le staffe tirandole la torta in faccia.

Secondo il legale della 50enne, l’avvocato Matteo Paruscio, che ne ha chiesto l'assoluzione, i dissapori tra le due donne sarebbero iniziati non per gelosia nei confronti dell’ex compagno, ma per il trattamento riservato dalla nuova fidanzata dell’uomo, sul posto di lavoro, al figlio 17enne. La sentenza è attesa il 22 dicembre.