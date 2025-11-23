  
Indietro
menu
menu

gelosia tra donne

Torta in faccia e bicchiere lanciato contro, rischia una condanna per stalking

In foto: il tribunale di Rimini
il tribunale di Rimini
di Lamberto Abbati   
Tempo di lettura 2 min
Dom 23 Nov 2025 18:32 ~ ultimo agg. 18:45
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Secondo la Procura di Rimini, non sopportava l’idea che l’ex compagno, padre di suo figlio, dopo la separazione si fosse rifatto una vita con una donna di qualche anno più giovane. Per una 51enne originaria dell’est Europa, che vive a Rimini, imputata per stalking nei confronti della nuova donna dell’ex compagno e sottoposta nel novembre scorso alla misura cautelare del divieto di avvicinamento, è arrivata la richiesta di condanna da parte del pubblico ministero Luca Bertuzzi, che ha coordinato le indagini della Squadra Mobile di Rimini.

Spinta dal rancore e dalla gelosia, l’imputata ha messo in atto una serie di condotte reiterate che hanno portato la vittima addirittura a lasciare il proprio posto di lavoro. Minacce sui social, telefonate di insulti, messaggi vocali intimidatori, sono solo alcuni dei comportamenti contestati alla 51enne, che nell’estate del 2022 si era presentata nel bar dove lavorava la nuova compagna dell’ex e l’aveva pesantemente insultata davanti a tutti. Una sorta di “agguato” che aveva ripetuto a luglio di quest’anno mentre la vittima era in compagnia dell’uomo e di suo figlio.

In quell’occasione aveva atteso che la nuovo compagna del suo ex scendesse dalla macchina per colpirla con un pugno in pieno volto. L’ex compagno e il figlio avevano cercato di allontanarla, ma lei era riuscita a divincolarsi e a sferrarle un secondo colpo. La vittima allora era entrata in un bar per ripararsi, ma lei si era introdotta nell’esercizio pubblico e le aveva lanciato contro un bicchiere di vetro. La donna, ferita, era stata poi portata in pronto soccorso a Rimini, dove però ad attenderla c’era nuovamente l’imputata, che  l’aveva minacciata di morte. In occasione del compleanno del figlio, invece, vedendo arrivare la nuova compagna dell’ex, perse le staffe tirandole la torta in faccia.

Secondo il legale della 50enne, l’avvocato Matteo Paruscio, che ne ha chiesto l'assoluzione, i dissapori tra le due donne sarebbero iniziati non per gelosia nei confronti dell’ex compagno, ma per il trattamento riservato dalla nuova fidanzata dell’uomo, sul posto di lavoro, al figlio 17enne. La sentenza è attesa il 22 dicembre. 

Altre notizie
Il calcio d'inizio della ripresa
Calcio Prima Categoria

Victoria-Rubicone Calisese 2-2. Locali due volte avanti, due volte raggiunti
di Icaro Sport
FOTO
Le due squadre insieme
Basket B Femminile

Vis Rosa Ferrara-Ren Auto Rimini Happy Basket 44-95
di Icaro Sport
Il decalogo
Vita della Chiesa

I si del decalogo: una guida per tutti. Moderazione e temperanza
di Franco Vanzini
La carrozzeria Azzurra dove è scoppiato l'incendio
danni ingenti

Incendio di vaste dimensioni all'interno di una carrozzeria
di Lamberto Abbati
@Marina Andruccioli
La recensione del mese

La nostra fanatica di libri incontra Roper e il suo "Qualcosa per cui vivere"
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO