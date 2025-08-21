  
Indietro
menu
menu

dal 25 agosto al 3 settembre

Torna a Riccione il Mercatino del Collezionista

In foto: il mercatino
il mercatino
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Gio 21 Ago 2025 11:35 ~ ultimo agg. 11:37
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Dal 25 agosto al 3 settembre 2025 torna ai Giardini Montanari il tradizionale Mercatino mostra-scambio del collezionista, organizzato da Federalberghi Riccione con il patrocinio del Comune di Riccione. La rassegna, ormai appuntamento fisso del calendario degli eventi estivi, richiama ogni anno collezionisti, appassionati e curiosi, trasformando il cuore della città in un punto d’incontro vivace e culturale.

Monete, cartoline, libri, manifesti, santini, carte Pokemon, francobolli e tanti altri oggetti da collezione sono i protagonisti di un’esposizione che unisce il fascino del collezionismo alla possibilità di scambio alla ricerca del pezzo raro o mancante della propria collezione. Il mercatino sarà aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 18, regalando a residenti e turisti un’occasione piacevole occasione per curiosare tra oggetti dimenticati in cantina ancora piccoli tesori ricchi di fascino.

“Il mercatino è ormai una tradizione che arricchisce il centro città e offre a tutti, dalle famiglie ai collezionisti più esperti, un momento di svago e interesse, che richiama espositori da tutta Italia e anche dall’estero”, dichiara il presidente di Federalberghi Riccione Claudio Montanari.

Altre notizie
il tatuaggio
da 50 anni nella Regina

Si tatua l’hotel sul fianco, premiati turisti fedelissimi a Cattolica
di Redazione
Meeting
per venerdì 22 agosto

Digiuno e preghiera per la pace, il Meeting accoglie l'appello del Papa
di Redazione
repertorio
arrestato un 34enne

Turista 14enne molestato sessualmente in acqua. In spiaggia scoppia il caos
di Lamberto Abbati
@newsrimini
' i conti a fine stagione'

Legacoop su caro spiaggia: a Rimini prezzi competitivi, pesa caos concessioni
di Redazione
Jamil Sadegholvaad
avvistamenti lupi

Lupi. Sadegholvaad: Serve un piano comune. Parma (PD) interroga in Regione
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO