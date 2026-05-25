Torna a Pennabilli "Artisti in piazza": appuntamento dall'11 al 14 giugno

Nel borgo di Pennabili dall’11 al 14 giugno torna “Artisti in Piazza-Festival internazionale di arti performative”, poliedrico intreccio d’arte, linguaggi, provenienze e visioni, organizzato a partire dal 1997 dall’Associazione culturale Ultimo Punto con le realtà del territorio e con il sostegno del ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e Comune di Pennabilli, insieme ad altri enti e partner culturali, tra cui Ater Fondazione.

La 30esima edizione della manifestazione è stata presentata questa mattina in conferenza stampa in Regione, a Bologna, dall’assessora alla Cultura, Gessica Allegni e dal direttore artistico del Festival, Enrico Partisani, con la partecipazione del direttore di Ater Fondazione, Antonio Volpone.

Per quattro giorni, le vie, i vicoli, le piazze, i giardini di Pennabilli si trasformano in uno spazio scenico a cielo aperto per 60 compagnie e 200 artisti provenienti da tutto il mondo, con un programma che include teatro di strada, circo contemporaneo, danza, musica, clownerie, teatro di figura, walking act, performance immersive e progetti partecipativi. In cartellone, il ritorno di artisti che hanno segnato la storia del Festival accanto a inediti, prime nazionali, progetti sbocciati in residenza, anteprime e nuove proposte dal panorama contemporaneo internazionale, con una forte presenza della scena catalana e spagnola sostenuta dall’Institut Ramon Llull, accanto a interessanti contaminazioni dagli altri Paesi europei e da Asia, Oceania, America Latina, Africa e Pacifico.

“Artisti in Piazza rappresenta un esempio straordinario di come la cultura possa generare valore e vitalità anche nei territori dell’entroterra - dichiara Allegni - In un borgo dell’Appennino come Pennabilli, questo festival è diventato negli anni un punto di riferimento di respiro internazionale, capace di attrarre artisti e spettatori da tutto il mondo e di trasformare lo spazio pubblico in un luogo di incontro, partecipazione e creatività. È la dimostrazione concreta che investire nella cultura significa rafforzare le comunità, valorizzare i territori e costruire nuove opportunità di sviluppo sostenibile. Un traguardo importante, quello dei trent’anni, che racconta una storia di visione, continuità e radicamento profondo”.

Il tema scelto per quest’anno speciale, in cui si celebra un anniversario da cifra tonda, è “Siamo brace”, per richiamare un’energia persistente, capace di durare nel tempo e di riattivarsi anche sotto la superficie. Un concetto che riflette l’identità del festival, inteso non solo come evento concentrato in pochi giorni, ma come processo continuo fatto di relazioni, produzione culturale, incontri e progettualità che si sviluppano tutto l’anno.

“Per noi questi trent’anni non sono un punto di arrivo da celebrare con nostalgia, ma una soglia da attraversare insieme, il segno di una continuità e di un’evoluzione - sottolinea Partisani -. Artisti in Piazza ha attraversato molte trasformazioni, restando fedele alla sua natura più profonda: portare l’arte nello spazio pubblico e creare occasioni reali di relazione. In un presente segnato da crisi, guerre e cambiamenti, continuare a fare un festival è una forma di resistenza che si nutre di ottimismo: significa mettere in circolo energia, ascolto, immaginazione e felicità, per continuare a pensare e costruire futuri possibili. ‘Siamo Brace’ parla di un’energia che si trasforma e si rinnova grazie alla partecipazione di artisti, pubblico, volontari e territorio”.

Non solo spettacoli, ma anche un ampio spazio riservato all’artigianato artistico con il Mercatino del Solito e dell’Insolito che raccoglie espositori, artigiani e creativi dalle altre regioni e dall’estero. Il Festival conferma inoltre la sua impronta ecosostenibile, abbracciando il progetto GoGreen, attivo dal 2019, in collaborazione con il Museo Naturalistico di Pennabilli con l’obiettivo di trasformare l’arte in una leva di cambiamento culturale, ambientale e sociale, riducendo l’impatto dell’evento sull’ambiente. Tra le azioni principali la promozione della mobilità sostenibile, riduzione dei consumi, utilizzo di materiali riciclati, raccolta differenziata attenzione agli sprechi, valorizzazione dei prodotti locali e delle competenze del territorio.