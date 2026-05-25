Ruba il telefono a una coppia di turisti e poi chiede riscatto. Arrestato

Ruba il telefono ad un turista e poi chiede "il riscatto". Un nuovo episodio di estorsione a Rimini con il cosiddetto metodo del “cavallo di ritorno” ha portato la polizia di Stato ad arrestare un uomo di origine tunisina, pluripregiudicato. Secondo quanto ricostruito dagli operatori, una coppia di turisti che trascorreva il weekend a Rimini è stata contattata dall'uomo che, dopo aver sottratto il cellulare al marito, pretendeva il pagamento di 150 euro per la restituzione. Gli agenti hanno così mantenuto un costante contatto telefonico con la vittima, seguendola a distanza mentre l'estorsore li faceva muovere in centro storico alla ricerca del posto più adatto per lo scambio. L'appuntamento è stato prima fissato in Piazza Cavour e poi dirottato in una zona più tranquilla come Piazza Ferrari dove è stato documentato il passaggio di denaro (lievitato a 170 euro) per la restituzione del telefono. A quel punto gli agenti sono intervenuti e hanno bloccato l'uomo, nonostante i suoi tentativi di resistenza. Addosso aveva la somma appena ricevuta e subito riconsegnata ai turisti, arrivati dal Piemonte per seguire la figlia impegnata in eventi sportivi.

Dagli accertamenti è emerso che l'arrestato era un richiedente protezione internazionale per asilo politico in attesa del giudizio della competente commissione territoriale di Forlì. L'accusa nei suoi confronti è di estorsione in concorso con persona rimasta ignota.