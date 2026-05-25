Parcheggio Tripoli allo scatto finale. Da gennaio i lavori per la piazza

Corsa contro il tempo per il parcheggio Tripoli di piazzale Marvelli, la cui apertura è prevista entro il mese di giugno. Al momento, fa sapere l'amministrazione, l'intervento è in linea col cronoprogramma. In questi giorni operai e tecnici sono impegnati nel completamento dei solai e nella posa dei sottoservizi, mentre nei due piani interrati proseguono i lavori di tinteggiatura delle pareti, a cui seguirà la realizzazione del wayfinding in resina per orientare i fruitori del parcheggio. Già stati acquistati anche gli apparati automatici ed elettronici per il funzionamento dell’area di sosta (sbarre automatizzate di accesso, impianti di videosorveglianza) che saranno installati quando l’infrastruttura sarà collegata alla linea di energia elettrica, non appena concluse le opere strutturali. Oltre trecento i posti auto che la struttura metterà a disposizione dell'area di Marina Centro.

Terminata l'opera, scatterà la seconda fase del progetto con la realizzazione della nuova piazza sopraelevata pensata come belvedere sul mare ma dotata anche di attrezzature per il tempo libero. Si tratta di un intervento da 7,2 milioni di investimento che vedrà la partenza del cantiere nel gennaio 2027.