Torna a dormire nell'albergo chiuso per motivi di ordine pubblico. Denunciato

Soggiornava nel "solito" hotel di Rimini. Peccato però che la struttura fosse stata chiusa nelle scorse settimane dalla polizia proprio per motivi di ordine pubblico. Un 37enne tunisino, pregiudicato, è stato così denunciato in stato di libertà dalla Polizia di Stato. Ad attirare l'attenzione del personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia sono stati i sigilli rimossi dal cancello di ingresso pedonale dell'albergo. Gli agenti hanno così effettuato un sopralluogo all'esterno e hanno notato un’inferriata divelta in prossimità della finestra di un bagno, al cui interno era accesa una luce. Attirati poi dall'illuminazione che filtrava anche dalla tapparella abbassata di una stanza da letto al piano terra, i poliziotti l'hanno sollevata con le mani e si sono trovati davanti il 37enne che si è immediatamente dato alla fuga all'interno dell'albergo. Gli agenti a quel punto, hanno convocato il titolare dell’hotel che ha spiegato che l'uomo non coincideva con il custode da lui nominato. Proprio in quei momenti il tunisino è riapparso sulle scale ed è stato fermato dalla polizia e riconosciuto dal proprietario: si trattava di un suo ex ospite quando l’albergo era in regolarmente in funzione. Per il 37enne con diversi precedenti per reati inerenti l’immigrazione clandestina e gli stupefacenti, è scattata così la denuncia per violazione di sigilli e invasione di terreni ed edifici.