  
Indietro
menu
menu

in piazza Tre Martiri

Colonna di Giulio Cesare: al via giovedì i lavori di manutenzione al cippo

In foto: il cippo
il cippo
di
Redazione
   
Tempo di lettura 2 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio
Inizieranno giovedì 17 settembre i lavori di pulizia e manutenzione della Colonna di Giulio Cesare, il cippo rinascimentale in piazza Tre Martiri. La colonna ricorda la tradizione che vuole Giulio Cesare, salito su una pietra, arringare i suoi soldati in occasione dello storico passaggio del Rubicone, il fiume che allora segnava il confine dello Stato romano, e pronunciare la famosa frase "il dado è tratto". In realtà Cesare, nel De bello civili, non afferma di aver arringato i soldati a Rimini bensì a Ravenna, prima di attraversare il Rubicone; fin dall’antichità però si tramanda che il foro di Rimini sia stato teatro di questo episodio.
 

il cippo

Il cippo, eretto nel 1555, è stato più volte restaurato nel corso dei secoli, l’ultima volta nel 1999 come ricorda la targa commemorativa ai piedi del monumento. Oggi il manufatto presenta patine scure, localizzate principalmente nelle parti superiori, oltre a mostrare un naturale degrado dei materiali lapidei, conseguenza del passare del tempo oltre che degli agenti atmosferici. Per tali ragioni l’Amministrazione ha deciso di intervenire con la pulizia e manutenzione del cippo, che richiederà circa tre settimane di lavoro. 
 
Il progetto è stato autorizzato dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio e sarà eseguito dalla ditta Ad Arte. L’intervento è sostenuto dalla Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini, che già nel recente passato ha più volte contribuito alla valorizzazione del patrimonio culturale cittadino, finanziando ad esempio il restauro dei paliotti dell’altare maggiore della Chiesa di Sant’Agostino, contribuendo all’inaugurazione del Teatro Galli e donando un prezioso volume alla biblioteca Gambalunga.
Altre notizie
Riccione, scuola Panoramica
PER 150 STUDENTI

Riccione, svelata la nuova scuola Panoramica: il 15 settembre via alle lezioni
di Redazione
Piero Maggiò e Marco Lupo
Mercoledì alle 19.30

Parte da Viserba il format itinerante Kilowatalk: un focus sull'energia
di Redazione
scelta scuola
IeFP BeReal

Tre appuntamenti per conoscere una scelta formativa concreta dopo la terza media
di Redazione
spiaggia a settembre (@newsrimini)
le previsioni per la settimana

Dopo tre mesi a fare la voce grossa, l'estate se ne va senza clamore
di Redazione
Andrea Zaffaroni (@Red Bull)
il plauso della Regione

Per il fine settimana della MotoGP record di pubblico. Deflusso senza criticità
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO