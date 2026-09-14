in piazza Tre Martiri
Colonna di Giulio Cesare: al via giovedì i lavori di manutenzione al cippo
In foto: il cippo
di Redazione
2 min
Inizieranno giovedì 17 settembre i lavori di pulizia e manutenzione della Colonna di Giulio Cesare, il cippo rinascimentale in piazza Tre Martiri. La colonna ricorda la tradizione che vuole Giulio Cesare, salito su una pietra, arringare i suoi soldati in occasione dello storico passaggio del Rubicone, il fiume che allora segnava il confine dello Stato romano, e pronunciare la famosa frase "il dado è tratto". In realtà Cesare, nel De bello civili, non afferma di aver arringato i soldati a Rimini bensì a Ravenna, prima di attraversare il Rubicone; fin dall’antichità però si tramanda che il foro di Rimini sia stato teatro di questo episodio.
il cippo
Il progetto è stato autorizzato dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio e sarà eseguito dalla ditta Ad Arte. L’intervento è sostenuto dalla Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini, che già nel recente passato ha più volte contribuito alla valorizzazione del patrimonio culturale cittadino, finanziando ad esempio il restauro dei paliotti dell’altare maggiore della Chiesa di Sant’Agostino, contribuendo all’inaugurazione del Teatro Galli e donando un prezioso volume alla biblioteca Gambalunga.
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