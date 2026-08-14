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FINO AL 23 AGOSTO

Incendi boschivi, a Riccione prorogata la fase di preallarme

In foto: veduta di Riccione
veduta di Riccione
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Redazione
   
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Rimarrà in vigore fino a domenica 23 agosto la fase di preallarme per il rischio di incendi boschivi su tutto il territorio comunale. Il provvedimento si è reso necessario in considerazione delle condizioni meteo-climatiche e ambientali che continuano a favorire l’innesco e la rapida propagazione delle fiamme nelle zone costiere, pianeggianti e collinari.

Durante tutto il periodo interessato è fatto divieto di accendere fuochi, bruciare residui vegetali, utilizzare fiamme libere all’aperto e compiere qualsiasi azione che possa determinare un pericolo di innesco. È inoltre proibito l’uso di attrezzature o strumenti capaci di produrre scintille in assenza di adeguate misure di protezione. Nelle aree collinari restano valide le prescrizioni sulle attività agricole e forestali, con l’obbligo di spegnimento dei fuochi entro le ore 11:00 e sempre in assenza di vento.

La Polizia locale, unitamente alle Forze dell’ordine e agli enti preposti, garantirà il controllo sul territorio per verificare il rispetto delle disposizioni: le eventuali violazioni saranno punite secondo le norme vigenti.

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