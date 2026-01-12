Tassisti in sciopero contro la concorrenza sleale

Martedì 13 gennaio i tassisti di tutta Italia, Rimini compresa, incroceranno le braccia. Nel mirino della categoria finisce quella che viene definita "concorrenza sleale". "Il Servizio Taxi - spiegano - è un servizio pubblico regolato, con tariffe fissate dal Comune, controlli, obblighi di sicurezza e responsabilità precise verso l’utenza. Oggi questo modello è messo in discussione dall’ingresso aggressivo di multinazionali private, che puntano a sostituire un servizio pubblico con piattaforme guidate da algoritmi e logiche di profitto". Le categorie parlano di grande incertezza sul futuro lavorativo e puntano il dito sul mancato completamento della legge 12/2019 contro l'abusivismo. "Nel frattempo - proseguono -, il DPCM sulla regolamentazione delle piattaforme di intermediazione, vero fulcro della riforma, è ancora fermo in sede europea, perché notificato e valutato in modo critico rispetto ai principi del diritto dell’Unione. Senza i due decreti mancanti, la legge 12/19 resta monca e le piattaforme continuano a operare senza regole chiare, influenzando il mercato, alimentando il conflitto tra taxi e NCC e scaricando sui territori il caos normativo permanente". Oltre allo sciopero, il 13 gennaio i tassisti si ritroveranno a Roma per un'adunata generale e per far sentire la propria voce al Governo. "Chi lavora ogni giorno sulla strada non può più vivere di rinvii, sentenze e promesse - concludono - La Categoria ha retto, ha resistito, ha rispettato le regole. Ora pretende regole complete, chiare, e applicabili per tutti senza sovrapposizioni tra servizi differenti".

Ad aderire alla mobilitazione sono tutte le sigle del settore: Tam, Unione Artigiani, Claai, ConsulTaxi, Satam, Ugl Taxi, Uti, Federtaxi Cisal, Fast Confsal Taxi, Uritaxi, Filt Cgil Taxi, Usb-Taxi, Or.s.a. Taxi, Associazione Tutela Legale Taxi, Sitan, Unimpresa, Sul Taxi