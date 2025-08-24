  
domenica 24 agosto

Tanimodi in versione "al Cubo". Casabianca al nuovo spazio ludico di Viserba

In foto: Tanimodi
Tanimodi
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Dom 24 Ago 2025 10:26 ~ ultimo agg. 10:29
Ascolta l'audio
Ascolta l'audio

Torna Tanimodi, la commedia dialettale con Sergio Casabianca e Marco Moretti, in una versione… al Cubo! Questa sera, domenica 24 agosto alle 20.30, Sergio Casabianca e Marco Moretti tornano in scena per voi nei panni (letterali!) di due simpatici vecchietti romagnoli, con dialoghi esilaranti e surreali. Uno spettacolo che garantisce grandi risate, con personaggi teneramente comici e che parlano di un mondo semplice e concreto, nel dialetto della campagna romagnola e in un italiano personalizzato e molto poco accademico.
Una serata all’insegna della sana leggerezza, che si terrà al Laboratorio al Cubo, promosso dall’APS Amici del Sottomarino giallo, in via G. Pastore 14 nella zona artigianale di Viserba.


Info utili:
- Lo spettacolo si terrà anche in caso di maltempo, nell’area coperta;
- non è necessario prenotare l’ingresso che è ad offerta libera; il ricavato verrà utilizzato per il sostegno del laboratorio.
- il parcheggio è gratuito e vicino all’area dello spettacolo.
Info (anche watsapp): 375 937 7771

