Centro socio riabilitativo
Ex casa Giovannini a Cattolica diventa centro diurno per persone con disabilità
In foto: la struttura
di Redazione
1 min
Dom 24 Ago 2025 07:36 ~ ultimo agg. 23 Ago 23:41
L’ex casa Giovannini sul Monte Vici a Cattolica sarà destinata a ospitare un Centro Socio Riabilitativo diurno per persone con disabilità. La struttura potrà accogliere fino a 20 utenti. Il Distretto ha individuato, tramite gara, il gestore del Centro: la Cooperativa sociale Ca’ Santino.
“La necessità di dare continuità ai servizi resi disponibili a persone con disabilità, interrotti per la chiusura di Montetauro, ci ha sollecitato a proporre al distretto di Riccione la struttura di MonteVici – spiega l’Assessore ai servizi socio-sanitari Nicola Romeo -. Ottenuta l’approvazione degli addetti riguardo il suo possibile idoneo utilizzo come Centro socio riabilitativo, ci siamo impegnati a trovare idonea sistemazione per le Associazioni precedentemente ospitate a Monte Vici e siamo particolarmente soddisfatti per aver offerto la soluzione idonea alle persone ed alle loro famiglie che non potevano più frequentare il centro di Montetauro”.
Altre notizie
Teatro, Castello e Museo Sic
Il ministro alla cultura Alessandro Giuli in vista Coriano
di Redazione
FOTO
collaborazione confermata
Legalità e sicurezza. Incontro tra Guardia di Finanza di Rimini e Confcommercio
di Redazione
federalismo municipale
Finanziare la sicurezza con tassa soggiorno: la proposta di Rimini al Ministro
di Redazione
una storia tra due secoli
La Farmacia dell'Arcangelo entra nell'Albo delle Botteghe Storiche clementine
di Redazione
con le nuove disposizioni
Gioco d'azzardo: Riccione rielabora la mappa dei luoghi sensibili
di Redazione
Meteo Rimini