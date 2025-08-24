  
Centro socio riabilitativo

Ex casa Giovannini a Cattolica diventa centro diurno per persone con disabilità

di Redazione   
Dom 24 Ago 2025 07:36
L’ex casa Giovannini sul Monte Vici a Cattolica sarà destinata a ospitare un Centro Socio Riabilitativo diurno per persone con disabilità. La struttura potrà accogliere fino a 20 utenti. Il Distretto ha individuato, tramite gara, il gestore del Centro: la Cooperativa sociale Ca’ Santino.
“La necessità di dare continuità ai servizi resi disponibili a persone con disabilità, interrotti per la chiusura di Montetauro, ci ha sollecitato a proporre al distretto di Riccione la struttura di MonteVici – spiega l’Assessore ai servizi socio-sanitari Nicola Romeo -. Ottenuta l’approvazione degli addetti riguardo il suo possibile idoneo utilizzo come Centro socio riabilitativo, ci siamo impegnati a trovare idonea sistemazione per le Associazioni precedentemente ospitate a Monte Vici e siamo particolarmente soddisfatti per aver offerto la soluzione idonea alle persone ed alle loro famiglie che non potevano più frequentare il centro di Montetauro”.
 
 
