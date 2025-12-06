L'Ausl cerca un'area di 6.000 mq per un nuovo parcheggio all'ospedale Infermi

L'Ausl Romagna ha pubblicato un avviso di ricerca per un'area nella zona dell'ospedale Infermi di Rimini da destinare a parcheggio per dipendenti e utenti. L'area deve avere una superficie complessiva indicativamente di mq. 5000 - 6000 ed avere destinazione conforme alla richiesta o riconducibile ad essa. Tra i criteri privilegiati saranno valutati la minor distanza, i collegamenti pedonali, ciclabili e la presenza di mezzi pubblici.

L’offerta dovrà essere recapitata entro le 12 del giorno 20 gennaio alla U.O. Attività Tecniche Rimini – Ufficio

Patrimonio - dell’Ausl Romagna, in Via Settembrini 2, sopra alla portineria dell’Ospedale “Infermi”.

L’Azienda USL non prenderà in alcuna considerazione le offerte presentate da intermediari o da agenzie di intermediazione immobiliare.

L'avviso completo.