Al Museo della Città di Rimini è stata inaugurata "Storie meravigliose tra terra e mare", la prima mostra del progetto REMÀR, la Rete dei Musei di Area Riminese. Esposti nella Sala Teche reperti e testimonianze storiche artistiche provenienti da 23 musei del territorio. La mostra è ad ingresso libero e sarà visitabile fino al 18 gennaio.

Il materiale arriva dai musei di Rimini, Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Montescudo-Montecolombo, Perticara (Novafeltria), Poggio-Torriana, Riccione, Santarcangelo di Romagna e Verucchio: un territorio incardinato tra collina e pianura, tra fiumi e mare, che proprio nelle molteplici collezioni storiche, archeologiche, etnografiche, artistiche, trova preziose chiavi di lettura e di scoperta della storia, delle tradizioni, delle esperienze di donne e uomini attraverso il tempo. Un viaggio tra reperti archeologici, oggetti dell’etnografia, opere d’arte, documenti, fotografie, tradizioni compongono il testo dedicato alla storia del territorio e alle sue trasformazioni nel tempo.

