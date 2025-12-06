  
Indietro
menu
menu

al Museo della Città di Rimini

"Storie meravigliose tra terra e mare", la prima mostra del progetto REMÀR

In foto: la mostra
la mostra
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Sab 6 Dic 2025 19:00 ~ ultimo agg. 19:06
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Al Museo della Città di Rimini è stata inaugurata "Storie meravigliose tra terra e mare", la prima mostra del progetto REMÀR, la Rete dei Musei di Area Riminese. Esposti nella Sala Teche reperti e testimonianze storiche artistiche provenienti da 23 musei del territorio. La mostra è ad ingresso libero e sarà visitabile fino al 18 gennaio.

Il materiale arriva dai musei di Rimini, Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Montescudo-Montecolombo, Perticara (Novafeltria), Poggio-Torriana, Riccione, Santarcangelo di Romagna e Verucchio: un territorio incardinato tra collina e pianura, tra fiumi e mare, che proprio nelle molteplici collezioni storiche, archeologiche, etnografiche, artistiche, trova preziose chiavi di lettura e di scoperta della storia, delle tradizioni, delle esperienze di donne e uomini attraverso il tempo. Un viaggio tra reperti archeologici, oggetti dell’etnografia, opere d’arte, documenti, fotografie, tradizioni compongono il testo dedicato alla storia del territorio e alle sue trasformazioni nel tempo.

 

https://www.icaroplay.it/programmi/al-via-storie-meravigliose-tra-terra-e-mare-la-prima-mostra-del-progetto-remar/

 

Altre notizie
l'accensione dell'albero
tradizione e novità

A Santarcangelo si è acceso il Natale 'Nei luoghi dell'Anima'
di Redazione
l’aula Gip-Gup del tribunale di Rimini
due ostetriche imputate

Parto fatale in casa, l'esito del processo legato ad una superperizia
di Lamberto Abbati
Il corteo della Curva Est del 7 luglio scorso
Fine del Rimini F.C.

Alcune considerazioni della Curva Est sulla fine del Rimini
di Icaro Sport
repertorio
A San Mauro Pascoli

Violentata mentre corre su un sentiero. Arrestato il presunto stupratore
di Redazione
Un podio a Ginnastica in Festa
Rimini Fiera, 5–8 dicembre

Ginnastica in Festa e il valore dell’inclusione: FISDIR e GEOGYM protagoniste
di Icaro Sport
FOTO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO