Sulle strade riccionesi al via il rifacimento della segnaletica orizzontale

L'Amministrazione comunale di Riccione e Geat hanno avviato una vasta operazione di ripristino della segnaletica orizzontale su tutto il territorio cittadino per migliorare la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti, rendendo più visibili e chiare le indicazioni sulla carreggiata soprattutto laddove usurate.

L'operazione, avviata lunedì scorso, che si protrarrà per le prossime settimane, è stata suddivisa in tre blocchi di intervento. Priorità è stata data alle zone in cui sono presenti i plessi scolastici di ogni ordine e grado in vista della riapertura delle scuole di lunedì 15 settembre.

Il primo blocco si concentrerà sulla zona sud-est della città, partendo dalla SS16 dalla rotonda dei Pianeti fino al confine con Misano, e includendo viali come Viale San Gallo, Viale Marsala, Viale Da Verrazzano e Viale Napoli. L'obiettivo è ripristinare la segnaletica principale e la ciclabile, oltre a tutti gli attraversamenti, stop e barre di arresto.

Il secondo blocco interesserà l'area centrale e sud-ovest, includendo viali importanti come Viale Einaudi, Viale Berlinguer, Viale Spalato e Viale dei Mille. Verranno ripassati con grande attenzione gli attraversamenti pedonali, gli stop e le barre di arresto per garantire la sicurezza nelle zone più trafficate, compresi gli interventi nelle vie del Villaggio Papini.

Infine, il terzo blocco coprirà la zona nord, con interventi su Viale San Lorenzo, Viale Bergamo, Viale Emilia e tutti i viali delle zone di viale Monte Bianco e Carpi. Particolare attenzione verrà posta agli attraversamenti, agli stop e alle barre di arresto, con l’obiettivo di rendere omogenea e chiara la segnaletica anche in queste aree. Verranno inoltre ripristinati stop, dare precedenza e attraversamenti su Viale Angeloni, comprese le rotatorie di Viale Biella e Viale Pullè.

Geat proseguirà questa attività anche per tutto il corso del prossimo anno, il 2026, con l’obiettivo di completare il ripristino della segnaletica in tutta la città.

Elenco degli interventi:

1° BLOCCO

SS16 da rotonda dei Pianeti a confine con Misano

Viale San Gallo

Viale Marsala

SS16 intersezione con Viale Calabria

Viale Tre Baci

Viale Potenza

Viali Tricarico, Avigliano, Matera, Lagonegro, Lucania, Stigliano, Melfi, Lavello, Rotonda, Viggiano

Viale Napoli

Viale Da Verrazzano

2° BLOCCO

SS16 intersezione con C.so F.lli Cervi e Viale Asmara

C.so F.lli Cervi intersezione con Viale Frosinone

Viale Einaudi

Viale Berlinguer

Viale Ascoli Piceno e Viale Tirreno

Villaggio Papini (Viale Camaiore, Pontassieve, Cecina, Tarquinia, Arezzo, Fiesole, Chianciano, Viareggio, Maremma)

Viale Spalato

Viale Catullo

Viale dei Mille

Viale Martinelli

Viale Oberdan

Viale Battisti

Viale Cortemaggiore

Viale Trento Trieste

3° BLOCCO