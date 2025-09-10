A Bellaria Igea Marina tre giorni di festa con la piadina

Torna da venerdì 12 a domenica 14 settembre a Bellaria Igea Marina, in viale Paolo Guidi la Festa della Piadina per la prima volta organizzata da l’Accento srl, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Bellaria Igea Marina.

La piadina sarà raccontata e interpretata da numerose associazioni e attività locali: dalla Pro Loco Bellaria Igea Marina con la sua piadina gourmet alla tagliata di tonno, alla storica Osteria La Baracca con specialità romagnole, passando per la piadineria Pacha Mama che propone il rotolo con alici marinate, squacquerone, radicchio e rucola fino alle proposte dolci de l’Insolito Posto con il gelato squacquerone e fichi con piadina. Ci sarà anche lo stand del Comitato Borgata Vecchia, ‘memoria storica’ della manifestazione e presenza consolidata che si unisce a quella dei ragazzi di Flottageddon, i quali tornano con dj set dopo l’esperienza già vissuta per Sant’Apollonia.

Il programma prevede spettacoli itineranti, musica, incontri letterari e show gastronomici:

Venerdì 12 settembre : apertura con concerti e animazioni lungo il Viale dei Platani.

Sabato 13 settembre : atteso lo showcooking di Frida Vasini, l’“Azdora di Bellaria”, capace di trasformare la cucina in racconto popolare. Nella stessa giornata, piazza Matteotti si animerà con danze, musica e dj set fino a notte.

Domenica 14 settembre : secondo atto dello showcooking di Frida e intrattenimento con concerti live, Lotteria dell’Estate e spettacoli per famiglie.

E ancora, la tappa di “Miss Mamma Italiana 2025” in Piazza Don Minzoni e l’appuntamento con “La Romagna dei Libri” con incontri che si terranno in tutte e tre le giornate all’interno della Biblioteca A. Panzini.