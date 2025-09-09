Parcheggi al posto di alberghi dismessi. Comitato Rimini sud: si parta subito

La volontà espressa dal comune di Rimini di acquisire alberghi dismessi per trasformarli in parcheggi trova il sostegno del Comitato Rimini Sud che rivendica però la paternità della proposta. "Questa soluzione, oggi presentata come innovativa - scrive il direttivo - è in realtà una proposta che il nostro Comitato sostiene sin dal momento della sua costituzione. Tanto è vero che, nell’incontro del 12 giugno scorso in Comune, è stata consegnata una relazione all’Amministrazione che riportava espressamente questa indicazione come priorità per il rilancio e la riqualificazione del territorio. Abbiamo infatti sempre evidenziato come la presenza di strutture ricettive in stato di abbandono non rappresenti solo un problema di degrado urbano e di insicurezza per residenti e turisti, ma anche un’occasione mancata per ridare funzionalità e decoro al nostro territorio. La creazione di parcheggi in aree strategiche, al posto di immobili ormai irrecuperabili dal punto di vista ricettivo, è un intervento concreto che può risolvere una delle criticità più gravi e segnalate dai cittadini: la carenza cronica di posti auto nella zona mare".

Il Comitato però lamenta il ritardo con cui l'amministrazione si è mossa. "Da anni denunciamo come la mancanza di parcheggi sia il frutto diretto di una mancata programmazione e di scelte poco lungimiranti. Se si fosse intervenuti per tempo, oggi Rimini non si troverebbe ad affrontare la stagione turistica con una delle sue principali debolezze ancora irrisolte".

Il direttivo conclude auspicando azioni concrete "senza ulteriori rinvii e ritardi, e che i progetti vengano realizzati già nei prossimi anni. Solo così sarà possibile dare risposte serie e immediate ai residenti, agli operatori e ai turisti, restituendo decoro e funzionalità ad aree oggi degradate".