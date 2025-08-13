Sub 50enne disperso nella zona del relitto Paguro. Era partito da Rimini

Al largo di Lido Adriano nel ravennate sono in corso le ricerche di un sub 50enne, che si era immerso nella zona del relitto della piattaforma del paguro, senza tornare in superficie. L'uomo era partito da Rimini in gruppo a bordo di un gommone e sono stati i compagni di immersione a dare l'allarme. A coordinare le operazioni di ricerca è la Guardia Costiera di Ravenna, con unità navali da Cesenatico e Rimini. Intervenuti anche gli elicotteri di Aeronautica e Vigili del fuoco e i

sommozzatori dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza che stanno setacciando le parti interne del relitto.