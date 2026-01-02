Strage di Crans-Montana. In gravi condizioni una 29enne cattolichina

C'è anche una 29enne di Cattolica, Eleonora Palmieri, veterinaria, tra le persone ricoverate per il terribile rogo di Crans-Montana, dove una festa di capodanno si è trasformata in strage. Le sue condizioni risultano purtroppo serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Da quanto appreso, dopo il soccorso in Svizzera all'ospedale di Sion è stata trasferita al Centro ustioni dell’ospedale Niguarda di Milano. Eleonora Palmieri ha riportato ustioni a mani e volto e un’intossicazione da fumo. Si trovava a Crans Montana con un'amica.

Il 28enne riminese Giovanni Raggini, residente a Milano, era inizialmente comparso nella lista dei dispersi ma ha presto rassicurato sulle sue condizioni: era a Crans Montana, ma ad alcune centinaia di metri dal luogo della tragedia.

Sono almeno 47 i morti e 112 i feriti della tragedia al bar "Constellation". Sei gli italiani dispersi e 13 quelli in ospedale. La causa del rogo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero state delle scintille partite da fontane luminose attaccate al collo di alcune bottiglie che hanno raggiunto il rivestimento insonorizzante del locale, incendiandolo.