  
Indietro
menu
menu

ricoverata con ustioni

Strage di Crans-Montana. In gravi condizioni una 29enne cattolichina

In foto: l'ingresso del locale (Google Maps)
l'ingresso del locale (Google Maps)
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Ven 2 Gen 2026 09:41 ~ ultimo agg. 15:06
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

C'è anche una 29enne di Cattolica, Eleonora Palmieri, veterinaria, tra le persone ricoverate per il terribile rogo di Crans-Montana, dove una festa di capodanno si è trasformata in strage. Le sue condizioni risultano purtroppo serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Da quanto appreso, dopo il soccorso in Svizzera all'ospedale di Sion è stata trasferita al Centro ustioni dell’ospedale Niguarda di Milano. Eleonora Palmieri ha riportato ustioni a mani e volto e un’intossicazione da fumo. Si trovava a Crans Montana con un'amica.

Il 28enne riminese Giovanni Raggini, residente a Milano, era inizialmente comparso nella lista dei dispersi ma ha presto rassicurato sulle sue condizioni: era a Crans Montana, ma ad alcune centinaia di metri dal luogo della tragedia.

Sono almeno 47 i morti e 112 i feriti della tragedia al bar "Constellation". Sei gli italiani dispersi e 13 quelli in ospedale. La causa del rogo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero state delle scintille partite da fontane luminose attaccate al collo di alcune bottiglie che hanno raggiunto il rivestimento insonorizzante del locale, incendiandolo.

Altre notizie
Fiamma Olimpica
lunedì 5 gennaio

La Fiamma Olimpica a Riccione. Il programma e il percorso
di Redazione
Eleonora Palmieri, 29 anni, il giorno della laurea
la tragedia in svizzera

Crans-Montana, la mamma: Eleonora era al piano superiore, salvata dal fidanzato
di Lamberto Abbati
Newsrimini.it
la stima sulle spese

Saldi al via. Il vademecum di Federconsumatori per acquisti sicuri
di Redazione
il Tecnopolo di Rimini
il via ad aprile

Tecnopolo di Rimini: aperto il bando per i lavori di ampliamento
di Redazione
Gli Eiffel 65
icone della dance music

Riccione anticipa i nomi di ferragosto: gli Eiffel 65 in piazzale Roma
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO