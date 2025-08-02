  
Indietro
menu
menu

I commenti

Strage Bologna, la commemorazione. Mattarella: spietata strategia neofascista

In foto: il corteo del 2 agosto a Bologna
il corteo del 2 agosto a Bologna
di Redazione   
Tempo di lettura 7 min
Sab 2 Ago 2025 14:44 ~ ultimo agg. 7 Ago 02:01
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 7 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Applausi e commozione hanno accolto il corteo delle celebrazioni della strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna quando alle 10.25 del mattino una bomba stroncò la vita di 85 persone. Tra queste anche la diciottenne riminese Flavia Casadei. Migliaia le persone presenti al corteo dove, dietro ai gonfaloni, c’erano la ministra dell'Università Bernini, il sindaco di Bologna Lepore, il presidente della Regione de Pascale. La strage di Bologna – sono le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, “ha impresso sull'identità dell'Italia un segno indelebile di disumanità da parte di una spietata strategia eversiva neofascista che mirava a colpire i valori costituzionali, le conquiste sociali e, con essi, la nostra stessa convivenza civile". “Una delle pagine più buie della storia italiana” la definisce la premier Giorgia Meloni unendosi al dolore dei familiari delle vittime e alla loro richiesta di giustizia. 

La nota della regione Emilia Romagna

 “Questa nostra terra, Bologna, l’Emilia-Romagna, come poche altre è stata vittima del terrorismo politico. Abbiamo pagato prezzi altissimi al terrorismo di ogni matrice politica. Perché tanto odio? Perché questa terra nelle sue diversità, nella sua capacità di avere opinioni e idee diverse, è una terra che ama la libertà, ha valori forti, sa stare insieme. E lo ribadiamo ancora oggi, chi vuole fare politica con la violenza qui, non può che essere un nemico di questa terra”.

Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, a margine della commemorazione, questa mattina a Palazzo d’Accursio della strage alla stazione di Bologna, che il 2 agosto 1980 provocò 85 vittime e oltre duecento feriti. Alla cerimonia erano presenti anche gli assessori regionali Gessica AllegniGiovanni PagliaIrene PrioloElena Mazzoni, e il presidente dell’Assemblea legislativa Maurizio Fabbri.

La strage di Bologna- ha sottolineato de Pascale in un passaggio del suo intervento- è uno di quei casi in cui le storie personali, individuali, incontrano la Storia. La riconoscenza che abbiamo e che portiamo all’Associazione delle vittime e dei familiari è anche quella di tenere vive queste storie. Stiamo passando dalla generazione dei padri, dei fratelli, delle sorelle dei sopravvissuti alle generazioni dei figli, dei nipoti, di chi deve continuare a coltivare la memoria e la memoria si coltiva con le storie e con le emozioni”.

Tante storie, tante vite- prosegue il presidente- che a un certo punto hanno drammaticamente incontrato la Storia, quella collettiva. E la Storia ci dice che finalmente è diventata sentenza che dopo la Liberazione, dopo la democrazia, la libertà una parte rilevante dello Stato non si rassegnava e pensava che attraverso la violenza, il terrorismo, la morte e le bombe si potesse portare indietro le lancette della Storia, si potesse combattere la libertà e la democrazia con il sangue di vittime innocenti. Questo è quello che è passato dalle strade di Bologna con la violenza neofascista ed è quello che ha attraversato con dolore anche le istituzioni”.

I mandanti, gli esecutori, i depistatori non avevano però considerato com’è fatta questa terra, questa città. Nessuno di coloro che ha partecipato a quella strage poteva immaginare che oggi a distanza di così tanti anni noi si fosse tutti qui, uniti, con la verità in mano. Nessuno di loro lo poteva immaginare, nessuno di loro poteva immaginare la forza che hanno dimostrato i familiari delle vittime. Una forza che è merito vostro e che racconta tanto della nostra terra, del suo orgoglio, del suo amore per la verità e la libertà. E’ una forza che ha incontrato lungo la strada giudici e magistrati che hanno portato alla luce la verità e che oggi continua a portare qui tantissime persone, che abbiano una fascia, una divisa, che siano semplici cittadine e cittadini, da tutta Italia, a dire che questa è stata una battaglia di libertà”.

La Regione Emilia-Romagna sarà sempre al fianco dell'Associazione dei familiari delle vittime - aggiunge l’assessora Allegni-, sarà sempre al fianco di tutti coloro che chiedono giustizia e verità per le tante e troppe stragi del nostro Paese che ancora quella verità non l'hanno vista riconosciuta. Faremo in modo che le sentenze sulla strage del 2 agosto vengano rese pubbliche, non vengano sporcate, negate, da chi ancora quella verità non la vuole riconoscere. Attraverso la nostra legge sulla Memoria del Novecento porteremo avanti iniziative e progetti per favorire il ricordo di ciò che è stato, perché la democrazia e una società più giusta come quella che vogliamo realizzare non potranno che fondarsi su una profonda conoscenza della storia della nostra Regione e del nostro Paese. Bologna e l'Emilia-Romagna non dimenticano e non dimenticheranno mai”.

La nota del senatore Marco Croatti (M5S)

Oggi Bologna ha dato ancora una volta una grande lezione di memoria e dignità. La partecipazione imponente alla manifestazione per il 2 agosto dimostra che la richiesta di verità e giustizia resta viva, incancellabile, necessaria. La strage alla stazione fu un atto di terrorismo neofascista, e la verità giudiziaria ha già accertato il ruolo di pezzi deviati dello Stato, ma a 45 anni di distanza manca ancora il coraggio politico di fare piena luce sui mandanti e sulle coperture. È inaccettabile che ci siano ancora zone d’ombra, reticenze, omissioni. Non basta commemorare, bisogna pretendere risposte. Il MoVimento 5 Stelle continuerà a stare dalla parte dell’Associazione dei familiari delle vittime, che da decenni chiede giustizia senza mai piegarsi. Onorare la memoria significa anche garantire che nulla di simile possa ripetersi, e per farlo servono verità, responsabilità e trasparenza. La memoria non è un rito, è un impegno civile e politico. Chi oggi minimizza o tenta di riscrivere quella pagina vergognosa della storia italiana si pone contro la democrazia e contro Bologna.”

La nota deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia per l’Emilia-Romagna Rosaria Tassinari

Siamo al fianco della ministra Anna Maria Bernini, che oggi ha partecipato con rispetto e senso delle istituzioni alla commemorazione della strage del 2 agosto a Bologna. In momenti così delicati, è fondamentale che le istituzioni siano presenti, con sobrietà e responsabilità.
 
La strage di Bologna rappresenta una ferita profonda nella storia del nostro Paese, un simbolo drammatico di un’Italia lacerata e divisa. A distanza di 45 anni, è dovere di tutti onorare le vittime promuovendo unità e memoria condivisa, non tensioni o scontri ideologici.
 
Forza Italia crede in una politica che sa costruire, che sa ascoltare e che guarda al futuro senza dimenticare il passato. Il rispetto delle istituzioni e delle persone che le rappresentano è un principio fondamentale della nostra democrazia.”
 
“Lavoriamo per un’Italia che si riconosce nei valori della coesione, della legalità e della memoria. È questo – conclude – l’unico modo per onorare davvero le vittime del terrorismo e rafforzare il senso civico e democratico della nostra comunità.”
 

 

 

Altre notizie
Rimini vista dall'alto
sostegno alle attività

Manifestazioni ed eventi invernali, il nuovo avviso pubblico per i contributi
di Redazione
repertorio
modifiche alla viabilità

Via Marignano, al via il 25 agosto i lavori di messa in sicurezza della frana
di Redazione
polizia locale di Riccione
VITTIME DUE RAGAZZI MILANESI

Furto di due cellulari, rintracciato e denunciato un giovane a Riccione
di Redazione
guitar 100 in centinaia in spiaggia libera tutti a cantare per la pace col vescovo nicolò anselmi
Guitar 100

In centinaia in spiaggia col vescovo per cantare assieme per la pace
di Redazione
visita al cantiere del Palas
nuova passerella

Viaggio nei cantieri di Riccione. Prima tappa il Palacongressi
di Roberta Rotelli
VIDEO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO