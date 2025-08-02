  
51enne arrestato

Spuntano 100 gr di droga nel controllo stradale. A casa, cocaina ed eroina

In foto: @Carabinieri
@Carabinieri
di Redazione   
Sab 2 Ago 2025 13:15 ~ ultimo agg. 7 Ago 02:01
Un controllo stradale ha portato ad un arresto per spaccio. La scorsa notte i Carabinieri hanno arrestato un 51enne riminese al termine di un’attività antidroga condotta dalla Stazione di Viserba col supporto del personale della S.I.O. di Firenze e dei militari di rinforzo estivo.

L’uomo è stato fermato per un controllo stradale a Rivabella ma il suo atteggiamento ingiustificatamente irrequieto ha insospettito i militari che hanno deciso procedere ad un controllo più approfondito. Da una perquisizione sul posto sono stati trovati nell’abitacolo dell’auto due involucri da oltre 100 grammi di hashish. A casa del 51enne sono poi emersi altri 10 involucri contenenti cocaina e circa 60 grammi di eroina, anche questa già suddivisa in dosi. Nel corso dell’attività di polizia giudiziaria, è stato anche recuperato un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento. 

La droga e il materiale sono stati sequestrati, mentre l'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

