Imposta di soggiorno. Rimini nella top ten nazionale, bene anche Riccione

In foto: Reception d'hotel (foto pexels)
Sab 2 Ago 2025 17:07 ~ ultimo agg. 7 Ago 02:01
Il comune di Rimini, con una crescita del 28%, si posiziona al settimo posto in Italia per gettito ricavato dall'applicazione dell'imposta di soggiorno nel 2024. L'incasso ammonta a 14,7 milioni di euro. Nella top ten, subito davanti a Rimini, c'è il capoluogo di Regione Bologna con 15,4 milioni e un aumento del 22%. In vetta, escludendo Roma Capitale (che ha un diverso sistema di conteggio), c'è Firenze con 76,9 milioni (+10%) davanti a Milano con 76,5 milioni. A livello nazionale il gettito complessivo ha superato i 760 milioni registrando un +19% rispetto al 2023.
Guardando alle città capoluogo emiliano-romagnole, Parma ha raccolto 2 milioni (-4%), Modena 936.863 euro (+2%), Reggio Emilia 591.081 euro (-10%), Ravenna 2 milioni (+7%), Ferrara 770.142 euro (+4%), Forlì 233.555 euro (-8%), Cesena 261.301 (+2%) e Piacenza 453.081 euro (+34%). Tra le diverse mete turistiche regionali, spiccano Riccione con 4,9 milioni (+15%), Cattolica 2,3 milioni (+53%), Cervia 3,2 milioni (+8%), Cesenatico 2 milioni (+2%), Misano Adriatico 510.991 (+3%), Salsomaggiore Terme 288.024 euro (-14%), e Imola 410.929 (+22%).
   

