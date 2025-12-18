SS16: con la nuova corsia di accesso si conclude l'intervento sui buchi neri

Dopo i complessi lavori, iniziati nella primavera 2022, si chiude definitivamente il capitolo dei "buchi neri" della Statale 16. a Rimini. L'ultimo step è stata l'apertura odierna della corsia di accesso verso Rimini sulla rotatoria con la Consolare, all'altezza del Centro Cristallo, per chi proviene da Riccione.

Il progetto di eliminazione dei buchi neri è stato un investimento da parte di Autostrade per l'Italia, nell'ambito delle opere complementari per la terza corsia dell'A14, che ha permesso di realizzare rotatorie e sottopassi ciclopedonali. Opere a cui se ne aggiungono altre realizzate direttamente dal Comune con differenti risorse.



La rotatoria SS16-Via Montescudo/Coriano è stato il primo intervento della programmazione, la grande rotatoria di 65 metri di diametro all'intersezione tra Statale 16 e le vie Montescudo e Coriano ha riorganizzato un nodo cruciale caratterizzato da elevati volumi di traffico. I lavori, avviati nel marzo 2022 e completati a dicembre dello stesso anno, hanno eliminato uno degli incroci più critici della viabilità urbana, consentendo collegamenti fluidi in tutte le direzioni.

L'intervento più complesso e rilevante riguarda la rotatoria tra SS16-SS72 e San Marino

di grande diametro (110 metri circa) che ha sostituito l'incrocio semaforico tra Statale 16 e la SS72 Consolare di San Marino. I lavori, entrati nel vivo nell'estate 2022 con fasi particolarmente impattanti da febbraio 2023, hanno previsto non solo la rotatoria ma anche la realizzazione di un sottopasso carrabile che collega direttamente via Euterpe con via della Repubblica, eliminando l'intersezione a raso semaforizzata. L'opera è stata completata nella seconda metà del 2023. Il nuovo assetto dell'intersezioni permette inoltre la svolta a sinistra in Via Della Repubblica per chi proviene da Ravenna su SS16, che nella configurazione precedente non era ammessa.

La nuova rotatoria sulla SS16 e Via Verenin Grazia, operativa da febbraio, ha snellito e messo in sicurezza un'intersezione cruciale per la viabilità di Rimini Nord. L'opera ha portato benefici significativi per i residenti del quartiere Orsoleto, in forte crescita demografica, con la realizzazione di una nuova strada di accesso sicuro alla statale. Il sottopasso, sviluppato con due rampe per ciclisti e pedoni, incentiva la mobilità sostenibile in una zona strategica, dove via Verenin rappresenta l'unica arteria di collegamento al mare che sovrappassa la rete ferroviaria Rimini-Ravenna.

Anche la nuova rotatoria tra la SS16 e via Cavalieri di Vittorio Veneto a Miramare, consegnata alla città da diverso tempo, rappresenta la porta sud di accesso alla città. L'intervento, finanziato con 1.150.000 euro attraverso le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, ha messo in sicurezza uno snodo fondamentale della circolazione cittadina, sostituendo il precedente svincolo a raso con una rotatoria che garantisce maggiore sicurezza, contenimento della velocità e riduzione dell'incidentalità. Parallelamente sono stati completati i lavori per la messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale in corrispondenza dell'aeroporto, con la realizzazione di un collegamento pedonale tra la SS16 e via Losanna dotato di semaforo a chiamata, primo step del percorso di riorganizzazione degli accessi all'Aeroporto Fellini.

I sottopassi

Dal gennaio 2023 sono entrati nel vivo i lavori per il sottopasso tra SS16 e via della Fiera, opera decisiva per migliorare l'accessibilità verso il centro per chi vive e lavora nelle zone a monte della Statale. Il sottopasso scatolare, con dimensioni interne di 3,00 x 3,00 metri e lunghezza di 16,40 metri, ha mandato in pensione il semaforo che generava frequenti rallentamenti. L'intervento si è concluso con la realizzazione delle rampe di accesso e l'installazione degli impianti tecnologici.

Nell'ambito dell'intervento sulla SS72 è stato realizzato un nuovo percorso ciclopedonale "Ciclo Ovest”, con 3 sottopassi di dimensioni 3,00 x 3,00 metri, che collega il Parco della Cava con il comparto residenziale di via Montescudo. L'opera comprende anche due ponticelli ciclopedonali di attraversamento del torrente Ausa in corrispondenza di via Metauro e via Bidente, oltre al riallineamento del tombino scatolare dell'Ausa vecchio. Tutti i sottopassi sono stati dotati di impianti di illuminazione e sistemi di sollevamento anti-allagamento.

Parallelamente alla rotatoria, è stato realizzato il sottopasso ciclopedonale di Via Coriano

che collega il parco di via Santerno con il percorso lungo via Coriano. L'infrastruttura, con dimensioni interne di 3,50 x 3,00 metri e lunghezza di 19 metri, consente a ciclisti e pedoni di attraversare la Statale in piena sicurezza, senza interferire con il traffico veicolare. L'opera è stata completata nel settembre 2022, dotata di impianto di illuminazione e sistema anti-allagamento. Sono attualmente in corso da parte del Comune di Rimini i lavori su Via Metauro per realizzare un collegamento ciclo-pedonale protetto dal nuovo sottopasso al comparto di Via Arno/ Via Montescudo.

Completato e inaugurato lo scorso 13 dicembre, il nuovo sottopasso ciclopedonale di via Verenin Grazia rappresenta un ulteriore tassello strategico di ricucitura urbana a Viserbella. L'opera, finanziata nell'ambito del Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) Infrastrutture 2014-2020, collega la pista ciclopedonale di via Verenin Grazia con via Del Rivo, unendo finalmente l'abitato a monte della Statale con la zona mare.

Nel dicembre 2021 è stato consegnato alla città il nuovo sottopasso carrabile di Viserba, opera realizzata da Rete Ferroviaria Italiana con un investimento di 9 milioni di euro, di cui 3,5 finanziati dal Comune. Il tunnel, lungo 146 metri e largo 8, collega Viale Ghelfi a Viale Lamarmora passando sotto i binari della linea Rimini-Ravenna, eliminando definitivamente l'incrocio tra strada e ferrovia. L'infrastruttura si aggiunge al sottopasso ciclopedonale inaugurato pochi mesi prima, completando un sistema di attraversamenti che ha rivoluzionato la viabilità tra Viserba e Torre Pedrera.

A settembre 2025 ha aperto il nuovo sottopasso della Stazione, accesso lato mare della stazione ferroviaria di Rimini, un progetto da 8 milioni di euro firmato RFI che unisce finalmente centro storico e marina. Il padiglione in acciaio e vetro su Piazzale Carso si collega all'atrio storico attraverso 60 metri di nuovo tunnel che prolunga il sottopassaggio centrale, creando un percorso pedonale passante fruibile dalle 5 alle 24. L'opera supera la cesura storica dei binari e si inserisce in un protocollo d'intesa tra Comune, RFI, FS Sistemi Urbani e Regione Emilia-Romagna.

Per quanto riguarda le opere in completamento e interventi futuri: è partito l'iter per la realizzazione di un nuovo sottopasso ciclopedonale alla Statale 16, all'altezza di Via Barsanti, destinato a sostituire l'attuale attraversamento semaforico. L'opera, dotata di rampe e scalinate su entrambi i lati, garantirà maggiore sicurezza e fluidità per pedoni e ciclisti. Il progetto è attualmente in fase di approvazione attraverso un procedimento unico che comprenderà variante urbanistica, acquisizione dei pareri necessari e dichiarazione di pubblica utilità.

Il sottopasso ciclopedonale SS16-Via Covignano, verrà realizzato successivamente con finanziamento diretto dell'Amministrazione Comunale.

Nelle prossime settimane saranno ultimate le opere di completamento e rifinitura, tra cui le sistemazioni a verde lungo le rotatorie e i nuovi percorsi ciclabili, e la posa della barriera fonoassorbente in corrispondenza della grande rotatoria SS16-SS72, per garantire maggiore comfort acustico ai residenti delle zone limitrofe.