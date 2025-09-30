Spaccio alle fermate del Metromare: scatta la denuncia

Obiettivi puntati sulle fermate del Metromare, purtroppo spesso critiche dal punto di vista della sicurezza. La Polizia Locale di Rimini ha intensificato i controlli soprattutto in alcune stazioni considerate aree più sensibili nel pomeriggio di lunedì, nell'ambito di una operazione in borghese, gli agenti del Nucleo Sicurezza Urbana hanno denunciato a piede libero uno spacciatore sorpreso nell'area della fermata Kennedy e nel Parco Maria Callas.

La presenza capillare degli agenti lungo tutto il percorso del Metromare, spiega l'amministrazione, costituisce un efficace deterrente contro attività illecite e i controlli, effettuati sia in uniforme che in abiti civili, permettono di monitorare costantemente le aree maggiormente frequentate e di intervenire tempestivamente in caso di criticità.

“Questa attività di presidio del territorio che stiamo conducendo con puntualità da tempo - dichiara Juri Magrini, assessore alla Sicurezza - continuerà anche nelle prossime settimane con una presenza costante, diurna e serale. Il nostro obiettivo è prevenire situazioni di illegalità e degrado, assicurando ai cittadini e ai fruitori del trasporto pubblico un ambiente sicuro e controllato. La strategia operativa adottata verrà mantenuta per garantire la massima tutela della collettività."

