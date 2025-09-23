Soundcheck e data zero a Rimini: Vasco Rossi ufficializza le date
Si terrà sabato 30 maggio al Romeo Neri di Rimini la data zero del tour live 2026 di Vasco Rossi. L’anteprima soundcheck riservata come da tradizione al Blasco Fan Club si terrà la sera prima, venerdì 29 maggio. Ne dà notizia lo stesso rocker sui suoi profili social. Data successiva, il 5-6 giugno a Ferrara. Poi Olbia, Bari, Ancona e Udine.
I biglietti per la data zero di Rimini del 30 maggio saranno disponibili in anteprima per il Blasco Fan Club dalle ore 12:00 di mercoledì 24 settembre su vascolive.vivaticket.it.
I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 12:00 di giovedì 25 settembre.
